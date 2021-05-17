سكرتير عام الإسماعيلية يحبط محاولة بناء بدون ترخيص

تمكن اللواء مجدي عناني سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، خلال حملة بعد ظهر اليوم الاثنين، من إحباط تجهيز صبة خرسانية لدور علوي مخالف لمبنى بشارع الدقهلية حي ثان الاسماعيلية.

رافقه في الحملة المحاسب كرم الشحات رئيس حي ثان، والمهندس أحمد سليمان مدير الإدارة الهندسية، ونائبي رئيس حي ثان أمير عبد الله وإيمان مبارك.

وأعطى اللواء مجدي عناني تعليماته لقسم الإشغالات بحي ثان بالتحفظ على الأدوات والمعدات والمواد والمون المستخدمة في عملية صبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد اللواء مجدي عناني السكرتير العام، على تكثيف شن حملات رصد وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف في المهد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ تلك الحملات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء المخالف بدون ترخيص وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم من خلال تنفيذ الإزالة الفورية و تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة المستمرة وتنسيق الحملات مع كافة الجهات المعنية لرصد ومنع أية تعديات جديدة و إيقاف البناء المخالف فورًا والتعامل بحزم وقوة في إزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي مناشدًا المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن فيما يخص شروط البناء من حيث استيفاء التراخيص القانونية.