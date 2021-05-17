الإثنين 17 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: على الكيان الصهيوني طرح مبادرة لإحلال السلام بشكل عاجل وطوعي

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الكيان المحتل الإسرائيلي بإعادة حساباته، مضيفا: “لقد فقد الكيان الصهيوني تعاطف معظم دول العالم وعليه طرح مبادرة لإحلال السلام بشكل عاجل وطوعي، أو التفكير جديا في وضع بدائل استراتيجية لكيفية نقل مواطنيه المحتلين خارج منطقتنا العربية بالكامل، فلم يعد التعايش مع هذا الكيان السرطاني مقبول بعد الآن، وهناك متغيرات على الأرض تقول أن هذا ممكن”.

وأشاد سامي بتحركات الفلسطينيين ومقاومتهم أثناء رفضهم ترك منازلهم في حي الشيخ جراح، متابعا:” على الفلسطينيين الإخلاص للقضية وأن يقبلوا أن يكون هناك ثمن غالي في سبيل تحررهم وأن يكون ولائهم للقضية وليست لجماعات وجهات لها مصالحها الشخصية".

وأكد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ أن تحركات القيادة السياسية بمصر خلال الفترة الماضية كانت مشرف للغاية، مستطردا:” ونحن من موقعنا كحزب له اختلافات مع النظام في بعض الملفات قررنا تنحية كافة الخلافات جانبا، أو تأجيلها حاليا، في سبيل دعم القيادة السياسية في قراراتها المصيرية خلال الفترة الحرجة القادمة، بل الاستعداد للوقوف معها وتحمل التبعات أمام الشعب عن اي قرارات مصيرية بشأن القضايا الخارجية الهامة كسد النهضة وكذلك الموقف حيال القضية الفلسطينية".

وأشار سامي إلى أن الأزمة الفلسطينية لم تكن على جدول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلا أن بعض ممثلي الهيئات البرلمانية طالبوا بأن يكون هناك مواقف حيال الأزمة الفلسطينية وأن تكون محل اهتمام من مجلس الشيوخ وهو ما أبدى رئيس المجلس موافقته عليه، حيث أكد الجميع أن فلسطين قضية جوهرية وهي قضيتنا الأولى وندعو المجتمع الغربي الا يكيل بمكيالين، والنظر لما تم من اعتداء على حي الشيخ الجراح والقصف الغاشم علي المدنيين في قطاع غزة.

 

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، بالتنسيق مع "الأشقاء الفلسطينيين" بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.


كما بدأت المستشفيات فى شمال سيناء باستقبال الجرحى الفلسطينيين، بعدما أعلنت مصر فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى.

فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن تجهيز الشحنة الثانية من التجهيزات الطبية والإغاثية التي سيتم تقديمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت الهلال الأحمر المصري في بيان لها أن الشحنة شملت أطنانا من المستلزمات والمستهلكات الطبية وحقائب النظافة الشخصية.
وأوضحت الهلال الأحمر المصري أنها مستمرة في تنسيق جهود الإغاثة وتلقي مختلف التبرعات من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين.

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