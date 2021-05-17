معبر رفح يستقبل 364 فلسطينيًا بينهم 3 مصابين

استقبل معبر رفح، اليوم الإثنين، حافلات جديدة، قادمة من قطاع غزة لعبور المعبر ودخول الأراضي المصرية، في 5 حافلات، وبلغ عددهم 364، من بينهم 3 مصابين، - نقلوا على الفور لمستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الذين استقبلتهم مصر لـ 654 مسافرًا فلسطينيًا دخلوا الأراضي المصرية منذ فتح المعبر، حيث استقبلت مصر أمس 290 مسافرًا.



مصر تستقبل 3 مصابين من قطاع غزة

وكانت مصر قد استقبلت 3 مصابين فلسطينيين، - جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - معبر رفح، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



الاستعدادات الطبية لاستقبال المصابين الفلسطينيين

فيما رفعت وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد القصوى، استعداداً لاستقبال المصابين الفلسطينيين، فيما أجري تكليف عدد من الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات "العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد"، للتعامل العاجل مع المصابين، فيما تتواجد سيارات الإسعاف بالقرب في معبر رفح تمهيداً لنقل باقي الدفعات من المصابين.



وكلفت وزارة الصحة المصرية بندب عدد من الأطباء والتمريض من المحافظات إلى مستشفيات شمال سيناء، للانضمام إلى أطقمها الطبية لاستعدادها لاستقبال المصابين الفلسطينيين.



فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لاستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ، وذلك حال الاحتياج لهم بدخول الأراضي المصرية للعلاج علي أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، فى بيان له أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ 3 منشآت صحية تابعين للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة، وشملت هذه المنشآت "المجمع الطبي بالإسماعيلية، مستشفى أبو خليفة، مستشفى ٣٠ يونيو"، فيما تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية استعدادًا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.