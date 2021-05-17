الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري سوهاج» توضح الهدف من مشاركة مصر فى قمة باريس

المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي

قال محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن مشاركة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الإفريقية تقوى دور مصر الريادي داخل القارة الإفريقية فضلًا عن دورها في دعم المرحلة الانتقالية بالسودان.

أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أن الهدف من القمة تعزيز النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات والاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية المليئة بخيرات وفرص استثمارية، لكنها غير مستغلة بشكل صحيح. 
 

وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن مصر استطاعت الصمود أمام العديد من التحديات أبرزها التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا والتي استطاعت إدارتها بطريقة احترافية شديدة على عكس دول أخرى كبيرة تمكنت الجائحة من السيطرة على اقتصادياتها.

وتعد مصر شريكًا اقتصاديًا مهمًا لفرنسا في العديد من المجالات، متوقعًا زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة.

قمة باريس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين جمعية مستثمري سوهاج

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