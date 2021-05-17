تامر محسن: سعدت بردود الفعل حول «لعبة نيوتن».. وآراء النقاد كانت مبشرة

عبر المخرج تامر محسن عن سعادته بنجاح مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي قائلاً: "سعدت بكل الآراء والنقد الذي كتب عن العمل سواء من مواقع التواصل المختلفة أو من النقاد الكبار والصحفيين فكانت هناك إشادات كبيرة حول العمل؛ وبفضل الله سعيد بها جدًا، خاصة أن ردود الفعل كانت مبشرة ومبكرة من الحلقات الأولى".

أضاف محسن لـ"الدستور": "تجمعني صداقة شديدة مع المنتج محمد السعدي والفكرة كانت متواجدة منذ قرابة 3 سنوات وقال لي إنه يريد الدخول إلى عالم الإنتاج؛ وهو ما أسعدني جدًا كوننا أصدقاء وكون أنه لديه فكرة وطموح كبير؛ وبدأنا العمل علي فكرة مسلسل لعبة نيوتن التي كانت تحمل اسم تقاطع طرق".

وتابع "لم يكن المنتج يتعجل في تقديم المسلسل وكان يتيح لنا حرية الوقت وتنفيذ المشروع ولم يتدخل نهائيًا في أي شئ؛ وأنا لم أتخوف من فكرة شركة إنتاج جديدة نهائيًا فهي عنصر أساسي ومهم من عناصر العملية الإبداعية مثلها كالممثل الموهوب الذي يقدم نفسه لأول مرة والمخرج أيضًا وأي عنصر آخر.

وتدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وتم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

والمسلسل بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.