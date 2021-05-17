نائب محافظ بني سويف يناقش ترتيبات مشروع «صقر 76»

ترأس بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي يتم عقدها لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الجاري تنفيذها ، في إطار خطة المحافظة استعداداً لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية صقر 76، ومن المقرر إجراؤه في الثلث الأخير من الشهر الجاري بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة خطة استعدادات الجهات المشاركة في التدريب والمهام المنوطة بكل قطاع وتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، حيث تم استكمال مناقشة وعرض تقارير مديري القطاعات والأجهزة التنفيذية من الإمكانيات المتاحة لديها، واستعراض مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه، من خلال التنسيق التام بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

بالإضافة إلى متابعة التجهيزات الجاري تنفيذها لتجهيز معسكر الشباب ببني سليمان من خلال دعمه بوسائل الإعاشة وتأمينه لاستخدامه "مخيم للإيواء"، وذلك قبل عمل بروفة اصطفاف للمعدات والسيارات المشاركة في التدريب خلال الأسبوع الحالي،وما تتطلبه من تجهيزها ووضع كروت تعريفية لكل مُعدة وسيارة والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة

وأكد "حبش"على تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة في التدريب العملي المشترك بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من المشروع والذي يتم "بشكل دوري" لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدي الجهاز التنفيذي بمجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن واتخاذ القرارات المناسبة.