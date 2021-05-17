الهلال الأحمر المصري يسلم دفعة مساعدات إغاثية للفلسطينيين (صور)

عبر معبر رفح

التقى، مساء الاثنين، ممثلو الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى، لتسليم دفعة من المساعدات الإغاثية المطلوبة للشعب الفلسطينى الشقيق.

وأعلن الهلال الأحمر عبر موقعه الإلكتروني أن اللقاء جاء بالتزامن مع وصول فرق الطوارئ والفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصرى؛ استعدادا لاستقبال الأخوة الفلسطينيين.

وصرح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، بأن المساعدات التي تم حشدها هى أول دفعة تصل إلى مقر الجمعية بشمال سيناء، ومن المقرر أن تتوالى الدفعات خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر رفعت حالة الاستعداد القصوى لخدمات الطوارئ، وتم تقديم المساعدات الطبية والنفسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني.

وتغطي فروع الهلال الأحمر محافظات الجمهورية إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، و البحرالأحمر.

وتعمل الجمعية على بث قيم الوحدة والتطوع والعمل الإنساني بين الجمهور لاسيما الشباب، وتقديم المعونات المالية والمادية لمنكوبي الكوارث في مختلف أنحاء القطر المصري، كما تعمل الفروع على خدمة المجتمع المحلي من خلال تحسين حالة الفقراء، ونشر أساسيات الإسعاف الأولي، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والصحية والثقافية.

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