هبة مجدى: «شفيقة» كانت بتجيلى فى الحلم.. وسينرجى قدمت الكثير لنجاح العمل (حوار)

وجودها في أي عمل فني ضمان وشهادة لنجاحه، تمتلك موهبة كبيرة جعلتها متمكنة من أداء أدواره المختلفة، لذا وقع عليها الاختيار في مسلسل موسى، لتقديم دور مهم وهى الشقيقة أو البطلة الرئيسية لبطل العمل محمد رمضان، قدمت الفنانة هبة مجدي دورًا مهمًا في أحداث المسلسل الرمضاني ولاقت عليه إشادة من النقاد والجمهور.

وكشفت هبة مجدي، لـ"الدستور" تفاصيل ترشيحها وكواليس تصوير العمل، خاصة أنه ثاني عمل لها مع مؤلفه ناصر عبدالرحمن بعد مسلسل جبل الحلال أمام الساحر محمود عبدالعزيز، وإلى نص الحوار:

◘ بداية.. كيف كانت ردود الفعل حول شخصية شفيقة في مسلسل "موسى"؟

• الحمدلله، ردود الفعل إلى الآن، رائعة ومنذ أول حلقتين تلقيت رسائل كثيرة جدًا عن شخصية شفيقة في المسلسل من الشارع والفنانين والنقاد والصحفيين والجمهور العربي وكانت مفاجأة بالنسبة لي وكشفوا لي عن إنجذابهم للشخصية .

◘ وكيف جاء ترشيحك للمشاركة في المسلسل الرمضاني؟

• عن طريق المخرج محمد سلامة، بالتعاون مع شركة سينرجي المنتجة للعمل، الذي قال لي عن دوري في شخصية "شفيقة"، وفوجئت بأن ناصر عبدالرحمن هو مؤلف المسلسل وهو ما شجعني للتواجد، خاصة أنني سبق وتعاونت معه في جبل الحلال مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز؛ وأشكر المخرج محمد سلامة لأنه رشحني للدور المهم لأي ممثل، خاصة أن الدور ملئ بأمور عدة تجعل أي فنان يوافق عليه فورًا.

◘ ماذا عن المراجع التي استعانت بها هبة مجديد لتقديم الشخصية خاصة أنها صعيدية ومن الأربعينات؟

• المراجع أخذت وقتًا طويلاً، والمخرج أرسل لي صورًا لسيدات الصعيد في هذه الفترة وكيف كانت هيئتهم، إضافة إلي أن الشخصية لها مراحل عدة جعلتني أبحث عن السيدة في القاهرة والإسكندرية خلال الأربعينات، خاصة أن شفيقة تنتقل من مرحلة لأخرى، إضافة إلي الاهتمام بالتفاصيل الخاصة بالشعر والميكب وتكحيلة العيون، فكل ذلك أخذ مني وقتًا طويلاً؛ إضافة إلى اللهجة الصعيدية.

◘ ترى ما هو وجه الاختلاف في صعيدي موسي عن الصعيدي في الأعمال التي شاركت فيها؟

• في موسي مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، لأن له علاقة بالصعيد في فترة زمنية معينة، أما في الأعمال الأخرى كانت الفترة الزمنية معروفة للجميع وكل أعمال الجنوب التي قدمتها مختلفة عن بعضها بشكل كبير؛ خاصة أن ناصر عبدالرحمن في المسلسل يكتب بشكل مغاير، لذا كان مسلسل موسى مختلف بشكل كبير فكنت أقوم بتسجيل اللهجة من مصحح اللهجة حسن قناوي وأقولها واسمعها كثيرًا وأتدرب عليها.

◘ ماذا عن مشاهد الشجار بينك وبين حمدي الوزير.. هل كانت حقيقية وما هو الأصعب في المسلسل؟

• مشاهد الضرب كانت أول يوم تصوير لي في المسلسل وكنت أعمل لأول مرة مع الفنان الكبير حمدي الوزير، وقابلته مرة في البروفات واكتشفت أنه طيب للغاية، ولن يقوم بالضرب الحقيقي، لكني طلبت منه أن يعنفني ويضربني بشدة؛ فهو ممثل موهوب وقدير، وكان يشجعني بشكل كبير بعد كل مشهد وقالي لي: “بتفكريني بالفنانة نبيلة عبيد”، قالها أكثر من مرة في اللوكيشن.

◘ ماذا عن المشاهد التي جمعتك مع الفنان الكبير صبري فواز؟

• صبري فواز حالة مختلفة والعمل معه متعة كبيرة، فهو ممثل شاطر جدًا ونظرة عينيه أوصلت لي إحساس كبير ودعمني كثيرًا في المشاهد والتصوير وشهادته لي عظيمة وفرقت معي كثيرًا ومن حظي أن عملت مع ممثل كبير مثله.

◘ بصراحة.. هل هبة مجدي اقتنعت بدورها في شخصية شفيقة؟

• ردود الفعل تابعتها عن طريق انستجرام، لأنه موقع التواصل الوحيد الذي أتواجد عليه، والحمدلله هناك دائمًا تأتيني رسائل من الوطن العربي تشيد بالمسلسل وتأثرهم بشخصياته.

◘ كيف ترين المنافسة في ماراثون رمضان خاصة وأنه شهد زخمًا كبيرًا من الأعمال الفنية؟

• راضية عن شخصية شفيقة والتركيز كان علي مسلسل موسى، واعتذرت عن كثير من الأعمال التي عرضت على ولا أنشغل بالمنافسة؛ فأنا أردت أن أقدم شفيقة بشكل مختلف وهو ما تطلب مني تركيزًا كبيرًا، فشخصية شفيقة أحببتها جدًا لدرجة أنني كنت بحلم بها وأخذت من مشاعري وأحاسيسي الكثير؛ وأعتقد أنني قدمت الدور بشكل يرضيني والأهم أن تصل الشخصية إلى قلوب المشاهدين، خاصة أن الموسم كبير وضخم ومختلف عن أي موسم آخر وأغلب الأعمال ظهر فيها مجهود كبير جدًا سواء في التمثيل أو الصورة أو الإخراج أو الكتابة.

◘ ماذا تقول هبة مجدي لـ ناصر عبدالرحمن بعد جبل الحلال؟

• أشكره جدًا من قلبي عن الدور، فأي ممثلة تتمنى تجسيد شخصية شفيقة، فالمؤلف كتب المسلسل بشكل بارع وفي غاية الاتقان.

◘ وماذا عن المخرج محمد سلامة؟

• محمد مخرج دقيق ويركز بشكل كبير في التفاصيل وهى ميزة غير موجودة في أي مخرج آخر، ومريح جدًا في العمل ويعطي طاقة وقوة كبيرة للفنانين داخل اللوكيشن.

◘ سينرجي شاركت هذا العام بمجموعة من الأعمال لاقت إشادة الجميع.. ماذا تقولين لشركة الإنتاج؟

• ليست المرة الأولي التي أعمل فيها مع سينرجي، فسبق وأن عملت معها منذ 3 سنوات، فالشركة وإدارتها لم تبخل على المسلسل بأي شئ، وأتمني أن أكون معها في أعمال أخرى.

◘ كيف رأت هبة مجدي الفنانة محمد رمضان في أول تعاون بينكما؟

• بالطبع سعيدة بالعمل معه بشكل كبير، فهو ممثل موهوب ويركز في أدواره، وعلى الرغم من أن مشاهدي قليلة معه إلا أن أحداث العمل كانت مهمة بين الأخ والأخت كأساس الحكاية الخاصة بالمسلسل الرمضاني.

◘ أخيرًا.. ماذا كان رأي الزوج المطرب الموهوب محمد محسن في تجسيدك للشخصية؟

• محمد شاهد بعض حلقات العمل وأبدى إعجابه الشديد بالإخراج والتمثيل وتجسيدي لشفيقة، خاصة أنه لا يبدي إعجابه بأي شئ سريعًا، إلا أنه شعر بحجم المجهود في التصوير، وعندما رأى الصورة الكاملة أشاد بالعمل وهو ما أسعدني للغاية.