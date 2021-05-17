الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تعلن دعمها لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت أكثر من 60 اتصالًا مع الفلسطينيين والإسرائيليين وأهم قادة المنطقة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على ضرورة حل الدولتين هو الأنسب لإنهاء الصراع، مشيرة إلى أن هذا الحل يحتاج لالتزام الطرفين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، عن أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري سامح شكرى بشأن تطورات الوضع في المنطقة، معربًا عن قلق بلاده العميق بسبب تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطينية وارتفاع عدد الضحايا وتعرض الطواقم الطبية والصحفيين للخطر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفى مع نظيره الدنماركي، إن واشنطن جاهزة للعمل من أجل التوصل إلى حل يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبًا إلى جنب في سلام، مضيفًا: نعمل من خلف الكواليس لوقف التصعيد بين الجانبين".

وشهدت العديد من مدن وعواصم العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطينى ورفضًا للعدوان الإسرائيلى المتواصل.

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