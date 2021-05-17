الخشت: جامعة القاهرة أنجزت أكثر من 11 محورًا أساسيًا خلال 3 سنوات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة الجامعة لفترة ثانية جاء بعد النجاح الكبير الذي وصلت إليه الجامعة خلال فترة رئاسته منذ 2017 وحتى الآن، وهذا ليس مجرد كلام علي ورق، لكنها حقيقة على أرض الواقع.

أضاف الخشت، لـ"الدستور"، أن جامعة القاهرة أنجزت اكثر من ١١ محورًا أساسيًا خلال 3 سنوات منهم التصنيفات العالمية، حيث حققت الجامعة تقدمًا غير مسبوق في مجال التصنيفات العالمية، واحتلت موقع الصدارة ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات مئوية في أكثر التصنيفات، وتقدمت في بعض التصنيفات 7 أضعاف، حيث جاءت أفضل الجامعات العالمية المرموقة في 8 تصنيفات دولية، كما تحولت إلى الجامعة الذكية عن طريق إطلاق أكبر منصة ذكية للتعليم عن بعد على مستوى جامعات العالم.

تابع الخشت: “تم النهوض بالبحث العلمي وإجراء 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة بجامعة القاهرة على مدار تاريخها واستقدام أكثر من 590 عالمًا من كل دول العالم خلال 3 سنوات، بجانب خدمات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتم إحياء المشروعات الثقافية الكبري، ودور المستشفيات الجامعية في جائحة كورونا، حيث تم تشكيل غرفة عمليات للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة”.

كما تم استحداث وتطوير 307 من البرامج والدبلومات المهنية واللوائح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، بنظام الساعات المعتمدة ونظام التعليم الإلكتروني المدمج والنظام الأوروبي.

أوضح رئيس جامعة القاهرة أن خطته الجديدة في الفترة الثانية من رئاسة الجامعة سيعلن عنها عقب فوزه في الانتخابات الحالية، مؤكدًا أنها لا تقل نجاحًا عن الفترة السابقة، بل هناك الكثير للعمل عليه والتغيير في نظم الدراسة سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس وكذلك العاملين.