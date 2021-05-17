الحكومة: توريد 2.5 مليون طن قمح.. ومخزون استراتيجي كاف من السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا، الإثنين، مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.



خلال الاجتماع، عرض وزير التموين آخر بيانات موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أنه يسير بصورة جيدة للغاية منذ انطلاقه منتصف أبريل الماضى، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن، ولم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثانى أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من ٤٥٠ موقع استلام على مستوى الجمهورية.

وتطرق «مصيلحي» إلى موقف توافر السلع الأساسية، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي كافٍ من جميع السلع الغذائية، وهو ما أسهم فى استقرار الأسعار، وتفادى أى نقص فى تلك السلع، حتى خلال فترة ذروة أزمة كورونا حول العالم.



وأشار وزير التموين إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير كميات كافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار مخفضة.