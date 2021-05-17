نتنياهو يجري مشاورات مع رئيس الأركان بعد قصف أسدود وعسقلان

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، منذ قليل، مشاورات مع بينى غانتس رئيس الأركان ومسؤولين أمنيين كبار، بعد وقت قصير من قصف سرايا القدس لمدينة أسدود وعسقلان ونتيفوت بقاذفات صاروخية كبيرة.

وقبل قليل، أطلقت صفارات الإنذار في أسدود وعسقلان.

وقالت سرايا القدس في بيان لها، اليوم: «عذرًا يا جمهور المقاومة فإن ساعة البهاء قد عادت للوراء ساعتين ودقت اليوم في تمام السابعة».

وكان المتحدث باسم القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، هدَّد بأنه إن لم يتوقف الاحتلال حالًا عن قصف البيوت فستعاود المقاومة قصف تل أبيب.