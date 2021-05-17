الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وسط إجراءات احترازية

طه خليفة بـ«الصندوق» على خشبة الطليعة لكل الفئات العمرية

طه خليفه
طه خليفه

كشف الفنان طه خليفة عن عرضه المسرحي الجديد الذي يحمل اسم الصندوق الموجّه إلى كل الفئات العمرية، مؤكدًا أن العرض يقدم يوميًا على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة عدا إجازة الاثنين والثلاثاء وهو العرض المسرحي الأول الذي تقدمه وزارة الثقافة عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.


وقال خليفة، لـ"الدستور"، إن العرض تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة بمكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط، لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة وبتطور الأحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية. 
 

وأضاف أن العرض المسرحي عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، وهو من تأليف وأشعار محمد زناتي ويشارك في بطولته عدد كبير من المسرحيين الكبار والفنانين من بينهم ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، أميرة عبد الرحمن، أحمد عبد الحي، محمد عبد الخالق، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه وموسيقي وألحان حسن زكي ومن إخراج رضا حسنين. 


أضاف أن العرض يقدم بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وتم تقديمه وسط اجراءات احترازية مشددة طبقا لما أقرته وزارة الصحة.

كشف الفنان طه خليفة عن عرضه المسرحي الجديد والي يحمل اسم الصندوق مشيرا إلي أن العرض موجه إلي كل الفئات وليس مسرح طه خليفة الطليعة الصندوق

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