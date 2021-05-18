أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في السويس

حصلت «الدستور» على أسماء 13 حالة إصابة ووفاة، إثر حادث انقلاب سيارة بمحور 30 يونيو -السويس.

وذكر محضر الواقعة أن جميع ضحايا الحادث من محافظة الشرقية وهم: المتوفية أنهار حسني محمد ٥٠ سنة، والمصابين هم: أسيل أسعد حسن ٧ سنوات، السيد محمد زكريا ٤ سنوات، أصالة ناصر حسن ٢٢ سنة، غادة ناصر ٢٢ سنة، منى عبد الفتاح محمد ٣٠ سنة، وردة الهادي الحسيني ٣٥ سنة، محمد مصطفى محمد ٢٣ سنة، هدى منصور ٣٠ سنة، بسنت باسم حسني ١٩ سنة، مريم زكي حسني ١٨ سنة، سهيلة ناصر حسني ١٥ سنة، بسملة باسم حسني ٥ سنوات.

وكان مدير مرفق إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي، قد دفع بتسع سيارات إسعاف تولت نقل متوفية و 12 شخصا أغلبهم من عائلة واحدة، أصيبوا بالحادث.