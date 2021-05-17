الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير كرارة يعود للدراما بـ«حصان طراودة» على watch it

أمير كرارة
أمير كرارة

يخوض الفنان أمير كرارة تجربة المنصات الإلكترونية لأول مرة بمسلسل "عمر الناجي.. حصان طراودة" الذي يتضمن 8 حلقات والمقرر عرضه عبر watch it، على أن يبدأ تصويره أغسطس المقبل.

وقال كرارة لـ"الدستور" إنه متحمس للعمل ويعتبره تجربة جديدة ومختلفة، خاصة أنها من الأعمال الدرامية القصيرة، مؤكدًا أن المخرج بيتر ميمي سبب زيادة متعة العمل، حيث يشعر بالراحة من خلال التعاون معه ويثق فيه كثيرًا، لذلك يتركه يحضر العمل وملامح شخصيته دون تخوف، مشيرًا إلى أنهم سيجتمعون بعد انتهاء عطلتهم الصيفية بعد انشغال صناع العمل باعمالهم الدرامية التي عرضت في موسم رمضان الماضي.

أشار كرارة إلى أنه سعيد للغاية بأن السيناريو مكتوب على يد بيتر ميمي الذي يعتبره من أهم المخرجين خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه متفائل بنجاحه، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور وأن يظل عند حسن ظنهم به.

وعن تكرار تعاونه مع بيتر ميمي، أكد كرارة أنه لا يمانع في تكرار التعاون دائمًا مع مخرج مبدع مثله، وهذا ما ينعكس على شاشة التلفزيون في رمضان بمسلسل "الاختيار" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بجزأيه، فعمل مهم كـ “الاختيار" من الصعب أن يخرج بهذه الصورة إلا من يد مخرج متمكن مثله.

"عمر الناجي.. حصان طراودة" تدور أحداثه في إطار الآكشن والدراما، وتجمع كرارة علاقة عاطفية ببطلة المسلسل نور اللبنانية ، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر أن يعرض على منصة واتش إت الشتاء المقبل.

عمر الناجي أمير كرارة كرارة مسلسلات المنصات الإلكترونية موسم الشتاء مسلسلات واتش ات

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

وزير التعليم يكشف موقف «التحسين» فى الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل

قوات الاحتلال تغتال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد