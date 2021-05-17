أمير كرارة يعود للدراما بـ«حصان طراودة» على watch it

يخوض الفنان أمير كرارة تجربة المنصات الإلكترونية لأول مرة بمسلسل "عمر الناجي.. حصان طراودة" الذي يتضمن 8 حلقات والمقرر عرضه عبر watch it، على أن يبدأ تصويره أغسطس المقبل.

وقال كرارة لـ"الدستور" إنه متحمس للعمل ويعتبره تجربة جديدة ومختلفة، خاصة أنها من الأعمال الدرامية القصيرة، مؤكدًا أن المخرج بيتر ميمي سبب زيادة متعة العمل، حيث يشعر بالراحة من خلال التعاون معه ويثق فيه كثيرًا، لذلك يتركه يحضر العمل وملامح شخصيته دون تخوف، مشيرًا إلى أنهم سيجتمعون بعد انتهاء عطلتهم الصيفية بعد انشغال صناع العمل باعمالهم الدرامية التي عرضت في موسم رمضان الماضي.

أشار كرارة إلى أنه سعيد للغاية بأن السيناريو مكتوب على يد بيتر ميمي الذي يعتبره من أهم المخرجين خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه متفائل بنجاحه، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور وأن يظل عند حسن ظنهم به.

وعن تكرار تعاونه مع بيتر ميمي، أكد كرارة أنه لا يمانع في تكرار التعاون دائمًا مع مخرج مبدع مثله، وهذا ما ينعكس على شاشة التلفزيون في رمضان بمسلسل "الاختيار" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بجزأيه، فعمل مهم كـ “الاختيار" من الصعب أن يخرج بهذه الصورة إلا من يد مخرج متمكن مثله.

"عمر الناجي.. حصان طراودة" تدور أحداثه في إطار الآكشن والدراما، وتجمع كرارة علاقة عاطفية ببطلة المسلسل نور اللبنانية ، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر أن يعرض على منصة واتش إت الشتاء المقبل.