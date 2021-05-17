سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

قصفت سرايا القدس، قبل قليل، مدينة أسدود وعسقلان ونتيفوت برشقات صاروخية كبيرة.

وقبل قليل أطلقت صفارات الإنذار فى أسدود وعسقلان.

وقالت سرايا القدس فى بيان لها، اليوم: «عذرًا يا جمهور المقاومة فإن ساعة البهاء قد عادت للوراء ساعتين ودقت اليوم في تمام السابعة».

وكان المتحدث باسم القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، هدَّد بأنه إن لم يتوقف الاحتلال حالًا عن قصف البيوت سنعاود قصف تل أبيب.

وقال أبوعبيدة في تصريح صحفي: «لقد كثف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه فإننا نحذر العدو بأنه إن لم يتوقف حالًا عن قصف البيوت الأمنة، فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر».