«الحوثى» تسجن 42 يمنيا بسبب تمزيق صور قاسم سليمانى

كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الإثنين، عن تنفيذ ميليشيا الحوثي الانقلابية، حملة مداهمات لإحدى القرى شمالي اليمن، واقتياد 42 مدنيا إلى سجون سرية على خلفية اتهامهم بتمزيق شعارات حوثية وصور قيادات إيرانية منها صور قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وأفاد المركز في بيان، أن ميليشيا الحوثي نفذت حملة مداهمات على منازل أهالي قرية "العرة" في عزلة الأهجر بمديرية شبام محافظة المحويت، شمالي البلاد، ليلة 29 من رمضان الموافق 11 مايو 2021 م، بقيادة المشرف الحوثي أبوعلي بثلاثة أطقم عسكرية تابعة للجماعة وبأوامر من فواز فارع، وهو مشرف الجماعة بمديرية شبام، وأحمد الخدري نائب المشرف بالمديرية.

وأوضح أن الأطقم الحوثية المدججة بالسلاح والمسلحين اقتحموا القرية وقاموا مباشرة بمداهمة المنازل ومعها المسجد التابع للقرية واقتادوا 42 مواطنا تحت تهديد السلاح إلى سجن سري تابع لجماعة الحوثي بمركز المديرية.

وأضاف: “المعلومات الواردة للمركز تؤكد أن المختطفين جراء هذه الحادثة تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتعذيب نفسي وجسدي بهدف الاعتراف بوقوفهم خلف عملية طمس بعض الشعارات التابعة لجماعة الحوثي من على بعض جدران منازل القرية ومسجدها وتمزيق صور خاصة لقيادات في جماعة الحوثي وقيادات أخرى إيرانية منها صور قاسم سليماني، وصور خاصة بزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله”.

ونقل المركز الحقوقي عن (ع ص) وهو شاهد عيان وقريب لأحد المختطفين في الحادثة قوله" كانت ليلة رعب، لم نكن نتخيل أن يأتي يوم وننام بلا أمان في منازلنا إلا في عهد الحوثي، وفجأة تصحى على سماع فوضى رجال مسلحين يقتحمون قريتك، ويرهبون الأطفال والنساء دون أي ضمير أو وازع ورادع أخلاقي وإنساني، ليتم الزج بأقاربنا في أحد السجون والسبب هو صورة إيراني وشعار الموت".

وأضاف: "كان أطفالنا ونساؤنا يعيشون في خوف شديد في تلك اللحظة وقد تعرضت بعض النساء للإصابة بأمراض من هول الفاجعة أثناء اقتحام عناصر الحوثي لبعض المنازل وإشهار السلاح في وجوه الناس".