رئيس قبرص يكشف عن خطة تحفيز اقتصادي بـ4.4 مليار يورو

كشف الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، اليوم الإثنين، النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 4.4 مليار يورو أو ما يعادل (5.34 مليار دولار أمريكي) وصفها بأنها الأكثر طموحا في تاريخ البلاد الذي يصل إلى 61 عاما منذ أن أصبحت جمهورية مستقلة.

وقال اناستاسيادس - في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية : إن الخطة تعد خطوة شجاعة للأمام ونموذجا إنمائيا جديدا وضروريا للمستقبل، مضيفا أنها خارطة طريق لحقبة ما بعد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف اناستاسيادس : أنه من المتصور أن تضيف الخطة 7% إضافية للناتج المحلي الإجمالي على مدار الأعوام الخمسة القادمة وتوفر ما لا يقل عن 11 ألف فرصة عمل جديدة في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 875 ألف نسمة.

وأشار الرئيس القبرصي إلى أن الخطة ستجذب تمويلاً بقيمة 1.2 مليار يورو من برنامج التعافي والمرونة الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي، و1.8 مليار يورو من الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية، بالإضافة إلى 1.4 مليار يورو متوقعة من الاستثمار الخاص أو بالتعاون بين القطاع الخاص والعام.

وستوجه الخطة التمويل إلى 5 قطاعات عريضة هي: الصحة العامة وتحفيز الاقتصاد الأخضر (أي الصديق للبيئة) وتعزيز التنافسية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري.

وأعلن وزير الصحة كونستانتينوس يوانو: «تتخذ قبرص خطوة نحو مسار أكثر طبيعية للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية»، مضيفا: «من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية، وإجراء فحوص للسكان وتوسيع نطاق برنامج التلقيح، تتخذ قبرص خطوة مهمة نحو الخروج من حالة عدم اليقين».

وقررت الحكومة التخلي عن نظام الحصول على موافقة رسمية بواسطة رسائل نصية للسماح للسكان بمغادرة منازلهم، وسيتعين على سكان الجزيرة الراغبين بدخول أماكن الضيافة «حانات، مطاعم، مقاه، فنادق»، إبراز شهادة خاصة بـ«كوفيد-19» أطلقت عليها الحكومة تسمية «تصريح أمان».

ويستفيد من هذا التصريح أي شخص تلقى قبل ثلاثة أسابيع أو أكثر جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» وأيضا أي شخص أصيب بالفيروس في الأشهر الستة الماضية، كما أي شخص يحمل وثيقة تثبت النتيجة السلبية لفحص كشف الإصابة بـ«كوفيد-19» صالحة لمدة 72 ساعة، سواء عبر اختبار «التفاعل المتسلسل للبوليميراز» أو الاختبار السريع.

وشددت السلطات على أن التصريح هو تدبير موقت سيبقى ساريا حتى 31 مايو، من أجل تسريع وتيرة التلقيح في الجزيرة الساعية للوصول إلى مناعة جماعية عبر تطعيم 65% من سكانها البالغين بجرعة لقاحية واحدة على الأقل بحلول نهاية يونيو.

وعلى الرغم من أن قرار رفع الإغلاق يسمح لأماكن الضيافة غير المغلقة ومتاجر البيع بالتجزئة بإعادة فتح أبوابها، فإنه أبقى حظر تجول ليليا خفضت ساعاته وفي 26 أبريل دخلت قبرص إغلاقا لمدة أسبوعين بعدما بدأت المستشفيات ترزح تحت وطأة تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19».

وشهدت قبرص موجة وبائية ثالثة نسبت إلى المتحور البريطاني الأكثر تفشيا، بلغت خلالها الإصابات اليومية ذروتها مع 941 إصابة، لكن مذاك تراجعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى ما دون 400، وكذلك معدل النتائج الإيجابية نسبة للعدد الإجمالي للفحوص، وسجلت قبرص السبت 397 إصابة إضافية من أصل حصيلة قياسية لفحوص الكشف عن الإصابة بـ«كوفيد-19» بلغت 71 ألفا و250 فحصا.

إلا أن هذا المعدل يبقى أعلى بكثير مقارنة بسبتمبر من العام الماضي حين كانت الإصابات غالبا معدومة، ويأتي تخفيف القيود التي فرضت أعباء على الاقتصاد في توقيت تفتح فيه البلاد حدودها أمام السياح الملقحين من دون أي عوائق اعتبارا من العاشر من مايو.

وتصر الحكومة على أنها حققت تقدما كبيرا على صعيد حملة التلقيح، إذ بات يحق الآن للسكان الذين هم في أواخر العشرينات من العمر حجز جرعة لقاحية أولى اعتبارا من الإثنين، وأعلنت وزارة الصحة أن قبرص تحل في المرتبة السادسة بين دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تطعيما بجرعة واحدة ضد «كوفيد-19».