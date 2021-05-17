الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 5 في حادث سير أثناء زفاف عروسة بالبحيرة

حادث سير
حادث سير

لقي شخصين مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بجميع أجزاء الجسم، منذ قليل، بسبب تصادم سيارتين نقل ثقيل وأخرى ملاكي، أثناء سير موكب زفاف بالطريق الدولي أمام قاعة ألماظة اتجاه مركز المحمودية، بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة جاري نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثث داخل مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بالمديرية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، أثناء سير موكب زفاف على الطريق الدولي بنطاق مركز دمنهور أمام قاعة ألماظة ووقع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث وبمعاينة الواقعة وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، أثر تصادم سيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي أثناء سير موكب زفاف، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتم التحفظ على الجثث داخل مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثث.

وكانت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، حيث لقى شاب مصرعه، متأثرا بإصابته أثناء فض مشاجرة بين شخصين أثناء ذهابه إلى أحد أصدقائه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبو حمص العام.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوصول أحمد صادق السيد إلى مستشفى أبو حمص العام مصاباً بجرح قطعة بفروة الرأس ونزيف بالمخ، ووجود كسر فى الجمجمة ادعاء اعتداء من آخرين، وتم عمل الإسعافات الأولية لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وتبين من تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين سائق "توك توك"، سائق دراجة بخارية، وتصادف مرور المجنى عليه أثناء المشاجرة فقام بمحاولة فض المشاجرة فقام أحد الأطراف بالقاء قالب من الطوب الأبيض فسقط على رأس المجنى عليه وجرى نقله إلى مستشفى أبو حمص العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله.

تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الجثة لحين تشريحها بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تصادم البحيرة حادث تصادم مصرع واصابة سيارة نقل ثقيل النيابة العامة

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