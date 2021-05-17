الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يكلف بمعاينة تسريب مياه بأحد شوارع عزب قمص

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد باصطحاب المختصين لمعاينة المشكلة على الطبيعة وسرعة دراسة وتنفيذ الحلول الممكنة بأسرع ما يمكن وذلك في استجابة سريعة لشكوى بعض المواطنين بعزب قمص التابعة لقرية تزمنت الشرقية من وجود تسرب لمياه بأحد الشوارع.

وخلال زيارة السكرتير العام المساعد رافقه المختصون من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والري والوحدة المحلية، حيث تم أخذ عينه من المياه المتسربة لتحليلها عن طريق شركة المياه، لتحديد مصدر التسريب المحدد لاتخاذ اللازم، وأكد السكرتير المساعد على أنه لا يوجد أي ضرر على المنازل بالشارع، خاصة وأن التسريب محدود.

كما تم الدفع المعدات بالوحدة المحلية لكسح المياه المتسربة بالشارع ورفع وإزالة الآثار الناتجة عن التسريب وإعادة حركة سير المواطنين بالشارع لطبيعتها.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى  تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" لمسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بعمل المقايسات اللازمة لتنفيذ بيارة صرف صحى للقرية  غير المخدومة بالصرف على أن يتم ذلك فى أسرع وقت.

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بني سويف الصرف الصحي الدكتور محمد هاني غنيم مياه الشرب والصرف الصحي السكرتير المساعد

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