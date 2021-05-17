ضبط سيارة محملة بـ٤ طن قمح فاسد في الغربية

قاد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمراجعة الأقماح قبل تسليمها ونجحت في ضبط سيارة محملة بـ٤ طن قمح قديم به ثقوب وحشرات (سوس حي) وغير صالح للاستخدام الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.



وفي السياق، أكد طارق رحمي محافظ الغربية انتظام أعمال توريد القمح، وذلك عقب توقفها في أول وثان أيام عيد الفطر المبارك، حيث استلمت المحافظة ١٠١١٢٣ طن و٣٢٢ كجم من الأقماح المحلية من خلال ٢٢ موقع تخزين منتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد في ١٥ أبريل الماضي وحتى صباح اليوم، بنسبة ٧٦.٩ ٪ من المستهدف توريده هذا العام والمقدر بـ ١٣١٣٣٨ طن ، مشيراً إلى أنه تم حصاد ١٠١١٢٣ فدان من إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح لهذا العام والبالغة ١٣١٣٣٨ فدان.

ضبط قمح فاسد بالغربية

ضبط سيارة محملة بـ٤ طن قمح

ضبط سيارة محملة بـ٤ طن قمح