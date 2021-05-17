شاب يقتل زوجته بسبب زيارتها لصديقتها في شبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة طعن زوج لزوجته بعدة طعنات نافذة بالركبة وتحت الأبط، أمام محل سكنهما بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ما تسبب في وفاتها فور وصولها مستشفى ناصر العام، بسب قيامها بزيارة إحدى صديقاتها التي طلب منها المتهم قطع علاقتها بها، جرى ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول المدعوة "م. ج"، 27عاما، جثة هامدة إثر طعنات بالركبة وأسفل الإبط.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وانتقل الرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، لمعاينة البلاغ.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "ا. ج"، 31 عاما، بسبب زيارة المجنى عليها صديقتها، والتي طلب منها المتهم قطع علاقتها بها، وفور خروجها لزيارتها، انتظرها بالشارع وفور وصولها تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، إلى أن أودى بحياتها، تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

ـ الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،

بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .