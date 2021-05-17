2650 إصابة بكورونا و8 وفيات في سويسرا 

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، تسجيل ثماني حالات وفاة و2650 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد- كوفيد19” في الأيام الثلاثة الماضية.

وأضافت إدارة “كوفيد 19” التابعة لوزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس فاق 682 ألف حالة فيما وصل إجمالي الوفيات من جراء الإصابة به إلى أكثر من 10 آلاف.

في الوقت ذاته بلغ عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات في الأسبوعين الماضيين إلى 428 مصابا، ومن بينهم 208 حالات بحاجة إلى الرعاية في وحدات العناية المركزة.

وتمكنت السلطات، حتى الآن، من تطبيق أكثر من سبعة ملايين اختبار تشخيصي على من بدت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، بما في ذلك الاختبارات التشخيصية السريعة التي بدأ تعميمها مجانا منذ الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وكانت السلطات السويسرية قد عممت الاختبارات التشخصية المجانية في الصيدليات ولدى العيادات الطبية لمحاولة الكشف المبكر عن الإصابات قبل ظهور أعراض المرض.

كما تمكنت السلطات من تلقيح أكثر من مليون إنسان في البلاد، أي ما يعادل قرابة 12 في المئة من السكان، لا سيما كبار السن، أي من هم فوق الستين عاما والعاملون في مجال الرعاية الصحية.

وتسعى السلطات لزيادة نسبة من يحصلون على اللقاحات في البلاد عبر فتح مراكز توزيع جديدة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل “زيورخ” في شرقي البلاد و"بازل" في شمال غربها وجنيف في أقصى الجنوب الغربي.

كما دشنت السلطات حملة توعية جديدة لحث الرأي العام على التمسك بالإجراءات الاحترازية مع عودة تدريجية للأنشطة مع متابعة معدلات الإصابات عن كثب.

في الوقت ذاته يساور السلطات قلق بالغ بشأن ارتفاع حالات إصابات بسلالات متحورة من فيروس “كورونا المستجد- كوفيد19”، والتي باتت تمثل أكثر من نصف المصابين.