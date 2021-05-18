الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

للمرة الثانية خلال 5 سنوات.. الرواية المصرية خارج حفل التتويج بـ«البوكر»

الجائزة العالمية
الجائزة العالمية للرواية العربية

ينتظر الشارع الثقافي نبأ الإعلان عن الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) لدورة 2021 إلكترونياً الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يجرى الإعلان إلكترونيًا من خلال صفحة الجائزة على “فيسبوك”، أو عبر قناة يوتيوب الخاصة بالجائزة، ويشارك خلال الفعالية ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة، وشوقي بزيع، رئيس لجنة جائزة البوكر.

بعد الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة سيعقد مؤتمر صحفي افتراضي، يشارك فيه الفائز بجائزة العام 2021، وذلك في الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت أبوظبي. 

شملت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام روايات «دفاتر الوراق» للأردنى جلال برجس و«الاشتياق إلى الجارة» للتونسى الحبيب السالمى و«الملف 42» للمغربى عبد المجيد سباطة و«عين حمورابي» للجزائرى عبد اللطيف ولد عبد الله و«نازلة دار الأكابر» للتونسية أميرة غنيم و«وشم الطائر» للعراقية دنيا ميخائيل.

وتعقد سلسلة من الفعاليات الإلكترونية قبل وبعد الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية احتفالاً بروايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2021 وكتّابها.

وليست المرة الأولى التي تغيب فيها مصر عن مشهد الإعلان عن الفائز، حيث تكرر الأمر قبل 5 سنوات في دورة 2015، بعد أن تواجدت مصر فقط، في القائمة الطويلة بـ3 روايات، «بحجم حبة عنب» للروائية منى الشيمي، ورواية «جرافيت»، للروائي هشام الخشن، ورواية «إنحراف حاد» لأشرف الخمايسي، لكن وفي 2016 نافست رواية «عطارد» للروائي المصري محمد ربيع الصادرة عن دار التنوير، ضمن القائمة القصيرة للجائزة، وفي عام 2017 اقترب ربيع من الفوز بعد أن نافس في القصيرة بروايته الأشهر «في غرفة العنكبوت» الصادرة عن دار العين.

بوكر الجائزة العالمية للرواية العربية مصر القائمة الطويلة القائمة القصيرة

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