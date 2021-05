أطلق مطعماً للمشردين.. من هو جادين سميث أصغر أغنياء العالم؟

يفتتح ابن ويل سميث جادين سميث مطعمه الخاص، وسيطلق عليه اسم I love you ، حيث سيحصل فيه المشردون على طعام نباتي مجانا.

وقال جادين "إن الفكرة من المطعم أن يحصل الناس على ما يستحقونه، طعاما نباتيا بلا ثمن".

واشتهر الممثل والموسيقي جادن سميث، ابن ويل سميث وجادا بينكيت سميث، ببطولته في طبعة جديدة من "The Karate Kid" وأدواره إلى جانب والده في "The Pursuit of Happyness" و"After Earth".

من هو جادين سميث؟

ولد جادين سميث في ماليبو، كاليفورنيا، يوم 8 يوليو، والمغنية ويلو سميث هي شقيقته الصغرى، وظهر سميث لأول مرة على الشاشة الكبيرة إلى جانب والده في فيلم عام 2006 The Pursuit of Happyness، قام بعد ذلك ببطولة في طبعات جديدة من فيلم The Karate Kid و The Day the Earth Stood Still قبل أن ينضم مجددًا إلى والده في فيلم After Earth، حول سميث تركيزه لاحقًا إلى الموسيقى، وأصدر ألبومه الأول Syre ، في عام 2017.

بحلول الوقت الذي بلغ فيه سن الثانية عشرة، حقق سميث مستويات من النجاح التي يحلم بها معظم الممثلين فقد ظهرت جميع أفلامه الثلاثة لأول مرة في المركز الأول في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وبدا أنه مستعد لمتابعة والديه على طريق النجومية في هوليوود.

يعيش جادين الحياة بشكل مختلف قليلاً، فقد تم إلقائه تحت الضوء في سن مبكرة، ونشأ مع إخوته في قصر رائع بالقرب من كالاباساس بكاليفورنيا تبلغ مساحته 25000 قدم مربع، ويأخذ تفاصيل معمارية من الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب أمريكا وآسيا.

وكان لدى جادين مساحة كبيرة للتجول عندما كان طفلاً، لا يمتلك ويل وجادين منزلهما فحسب، بل يمتلكان كل الأفدنة المترامية الأطراف من الأرض المحيطة به، وعلى الرغم من تكلفة الأرض المرتفعة بجنون في لوس أنجلوس، اشترت العائلة 150 فدانًا إضافية، مما جعل القصر عقارًا ضخمًا، وعندما يتعلق الأمر بالسعر فإن قيمتها تقدر بنحو 42 مليون دولار وفقًا لمجلة Hello.