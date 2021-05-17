الذهب يواصل صعوده في «تعاملات الإثنين» بزيادة 6 جنيهات

شهدت أسعار الذهب، الإثنين، في التعاملات المسائية ارتفاعًا في الأسعار بعدما سجلت ارتفاعًا في التعاملات الصباحية ليكون إجمالي الزيادة 6 جنيهات.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية للقراء بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، تسهيلاً علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار اليوم خلال التعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات بعد ارتفاع 3 جنيهات في التعاملات الصباحية، ليكون إجمالي الزيادة ٦ جنيهات.

أضاف نجيب، لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاعًا في البورصات العالمية، ما تسبب فى توتر الأسعار المحلية اليوم، موضحًا أن أسعار الذهب سجلت سعرً يبدأ من ٦٨٦ جنيهًا لعيار ١٨ وسجل عيار 21 نحو ٨٠٠ جنيه فيما سجل سعر عيار ٢٤ نحو ٩١٥ جنيهًا، كاشفًا أن هناك ارتفاعًا في أسعار جنيه الذهب حيث سجل سعر ٦٤٠٠ جنيه، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو ١٨٦٥ دولارًا.

ارتفاع واردات الذهب

ورصدت بيانات حكومية ارتفاع الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدى بشكل غير مسبوق، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 140.5 مليون دولار فى فبراير الماضي، مقابل 7.1 ملايين دولار في فبراير 2020، بزيادة بلغت 133.4 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 1869%.

تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن واردات مصر من خام الذهب غير نقدي، جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا خلال شهر فبراير الماضي، والتي تصدرها واردات كلا من سيارات الركوب ومنتجات البترول، حيث بلغت قيمة واردات السيارات 299 مليون دولار، مقابل 241 مليون دولار في فبراير 2020، بزيادة بلغت نسبتها 23.9%، كما ارتفعت واردات منتجات البترول لتصل إلى 304 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل 219 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39%.