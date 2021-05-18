الثلاثاء 18 مايو 2021
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القبلة

فنانون شاركوا بـ«الاختيار»: كتاب «الحق المبين» لـ أسامة الأزهري مرجع مهم في تناول أفكار المتطرفين

كتاب الحق المبين
كتاب الحق المبين للأزهري

استند عدد من الممثلين الذين شاركوا في مسلسل “الاختيار 1”، ومسلسل “الاختيار 2”، إلى كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب الجماعات والتنظيمات المتطرفة بالدين الإسلامي الحنيف" للدكتور أسامة الأزهري.

وقال الفنان أحمد الرافعي، أحد المشاركين في المسلسل الذي قدم دور عمر رفاعي سرور مفتي أنصار بيت المقدس، في مسلسل “الاختيار 1”، إن الكتاب يناقش بكشل كبير ويفند أفكار الجماعات المتطرفة والنابتة كالولاء والبراء والحاكمية، مشيرا إلى أن هناك عدد من زملائه استند أيضًا لكتاب الحق المبين مثل الفنان تامر الكاشف الذي قام بدور المتطرف حنفي جمال في الجزء الثاني من المسلسل.

وأشار إلى أنه دار نقاش مع زملائه حول المراجع التي يستند إليها في دوره فكان أولها كتاب الحق المبين، مؤكدا أن هذه المفاهيم الموجودة في الكتاب تحتاج إلى تناولها بشكل عميق وكبير وبشكل درامي أكبر وأوسع مؤكدا أنها مضاد حيوي لكل أفكار النابتة والجماعات المتطرفة.

وأشار الرافعي إلى أنه دل زميله الفنان تامر الكاشف لكتاب الحق المبين ، وأهميته في رصد أفكار الجماعات المتطرفة وتفنيده لها وهو كتاب يحلل كل الأفكار المتطرفة والإرهابية ويرد عليها.
وقال الفنان محمد العزايزي أحد من شاركوا في مسسسل “الاختيار الجزء الثاني”، إنه  ترشح للمسلسل عن طريق بعض الزملاء الذين شاركوا في الجزء الأول وهم: محمد يوسف وأحمد الرافعي، وعابد عناني.

وأشار العزازيزي إلى قرائته العديد من الكتب التي تُرَّوِّجُ لهذا الفكر المتطرف، كان أهمها  كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين" للشيخ أسامة الأزهرى والذي تناول وفند فيه كل أفكار الجماعات المتطرفة.

وقال الفنان تامر الكاشف، الذى قام دور الضابط حنفي جمال في مسلسل الاختيار2، إنه جسد شخصية كانت موجودة على أرض الواقع، ومعظم الجمهور على علم بها، وذلك كان أمرًا صعبًا عليه.
ولفت إلى أنه كان يسأل على جميع التفاصيل و الكتب التي يستند إلهيا كمرجع في تمثيله للشخصية وكان منها كتاب الحق المبين للدكتور أسامة الأزهري، ولذلك ظهر دوره فى العمل بهذا الشكل المميز الذى نال إعجاب الجميع.

فنانون مسلسل الاختيار كتاب الحق المبين أسامة الأزهري مرجع مهم الجماعات المتطرفة

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