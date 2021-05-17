الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وسط ترحيب رؤساء الغرف

مصادر: مقرات لتطعيم العاملين بلقاح كورونا بمصانع المدن الصناعية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت مصادر مطلعة في اتحاد الصناعات المصرية أنه تم إخطار الغرف الصناعية ورؤساء المدن الصناعية بعمل جرد لجميع المصانع ومدى استعدادها لتنفيذ برنامج تطعيم لقاح فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة.

أفادت المصادر أنه لا توجد، حتى الآن، خطة واضحة للتنفيذ، لكن من المقرر أن يكون هناك أكثر من مقر موزعة على المدن الصناعية، نظرًا لوجود ملايين العاملين والمصانع.

وأكد رؤساء الغرف الصناعية، لـ"الدستور"، أهمية تلك الخطوة حفاظًا على أرواح العمالة المصرية ودعمهم الكامل لتنفيذها على أكمل وجه.

واتفقت وزارة الصحة مع اتحاد الصناعات المصرية على تنظيم برنامج لتطيعم العاملين والمصانع في إطار تضافر جهود أجهزة الدولة لمكافحة كوفيد-19، وتم الاتفاق على أن يوفر اتحاد الصناعات المصرية مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بحيث يقوم كل مصنع بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات في ذات المقر الذي سيتم توفيره.

الغرف الصناعية المدن الصناعية تطعيم كورونا وزارة الصحة

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان ونتيفوت

وزير التعليم يكشف موقف «التحسين» فى الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل

قوات الاحتلال تغتال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد