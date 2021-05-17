مصادر: مقرات لتطعيم العاملين بلقاح كورونا بمصانع المدن الصناعية

وسط ترحيب رؤساء الغرف

كشفت مصادر مطلعة في اتحاد الصناعات المصرية أنه تم إخطار الغرف الصناعية ورؤساء المدن الصناعية بعمل جرد لجميع المصانع ومدى استعدادها لتنفيذ برنامج تطعيم لقاح فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة.

أفادت المصادر أنه لا توجد، حتى الآن، خطة واضحة للتنفيذ، لكن من المقرر أن يكون هناك أكثر من مقر موزعة على المدن الصناعية، نظرًا لوجود ملايين العاملين والمصانع.

وأكد رؤساء الغرف الصناعية، لـ"الدستور"، أهمية تلك الخطوة حفاظًا على أرواح العمالة المصرية ودعمهم الكامل لتنفيذها على أكمل وجه.

واتفقت وزارة الصحة مع اتحاد الصناعات المصرية على تنظيم برنامج لتطيعم العاملين والمصانع في إطار تضافر جهود أجهزة الدولة لمكافحة كوفيد-19، وتم الاتفاق على أن يوفر اتحاد الصناعات المصرية مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بحيث يقوم كل مصنع بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات في ذات المقر الذي سيتم توفيره.