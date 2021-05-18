أخرهن بيلا حديد.. مشاهير النساء يتضامن مع فلسطين

تشغل أحداث العنف ضد الفلسطنين بال الكثيرين حول العالم بسبب الانتهاكات المستمرة ضد المدنين الفلسطنين من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلى.

ودفعت الأحداث التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع بالأراضي الفلسطينية إلى تضامن الكثير من المشاهير حول العالم من النساء، نرصدها لكم في السطور التالية.

بيلا حديد

شاركت عارضة الأزياء بيلا حديد فى مسيرة تندد بالأفعال الإجرامية للكيان الصهيوني في القدس المحتلة، حيث طالبت الكثير من المنظمات الحقوقية التدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات التي تعتبر الأشرس منذ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ناعومي كلاين

وأعلنت الناشطة ناعومى كلاين، تضامنها الكامل مع الفلسطنين، مطالبة الجميع بدعم القضية الفلسطينية، وذلك عبر إعادة نشرها مقطع فيديو يوثّق اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد الأقصى، ومنع وصول الطواقم الطبية للمصابين.

بيرن سات

أعلنت الفنانة التركية بيرن سات، دعمها عبر حسابتها الشخصية للقضية الفلسطينة، وطالبت بضرورة وقف الانتهاكات ضد المدنين العزل، وعدم توافق القوى بين الطرفين.

سيلينا جوميز

تضامنت سيلينا جوميز أيضاً على ما يحدث في فلسطين، بنشرها صورة عبر حسابها في موقع "إنستجرام" وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "صلوا من أجل غزة"، حيث تفاعل معاها الكثيرين من المتابعين.

فيولا ديفيس

من المشاهير النساء اللاوتي أعلن دعمهم لفلسطين، الفنانة الحاصلة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس، تضامنها وتعاطفها التام مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ونشرت عبر حسابها في موقع "إنستجرام" صوراً تشرح فيها ما يعانيه أهالي الحي من محاولات إسرائيلية لتهجيرهم، مطالبة بالوقوف للتصدي على هذه الانتهاكات.

المطربة التركية أينور

استنكرت المطربة التركية أينور أيدن في تغريدة لها عبر "تويتر" ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية وضد الأديان السماوية، قائلة: "إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية خلال شهر مقدس".