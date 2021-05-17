«الهلال الأحمر»: استمرار استقبال مساعدات الفلسطينيين من خلال التبرعات

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، الإثنين، استمرار استقبال المساعدات والتبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني وإسعاف المصابين بعد فتح معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين.

وأعلنت الجمعية عن أن هناك إقبالًا على مساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه تم إرسال دفعة أولى من المستلزمات الطبية إلى فرع الجمعية بشمال سيناء، لافتة إلى استمرار حاجة الفريق إلى مزيد من الإغاثات الطبية، مشيرة إلى أنه من يرغب فى التبرع من خلال أونلاين الموقع الإلكتروني للجمعية:

https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation، أو من خلال إرسال رسالة بكلمة غزة أو فلسطين على الرقم 9770 أو الاتصال بالرقم 15322.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر، إن الجمعية تبذل بالتعاون مع الوزارة جهودًا كبيرة في مختلف المجالات، مؤكدة أن من بين هذه المجالات المجال الصحي عبر تقديم خدمات في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3,017 مليون مواطن.

ويعمل الهلال الأحمر المصري على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات القومية والدولية، كما يقدم الهلال خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والخدمات الصحية والطبية مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولى وتشجيع التبرع بالدم.