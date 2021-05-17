السفير الفلسطيني في فيينا ينتقد موقف النمسا الداعم لإسرائيل

انتقد السفير صلاح عبد الشافي سفير فلسطين في فيينا بشدة قرار الحكومة النمساوية رفع العلم الإسرائيلي على المباني الحكومية، معتبرا أنها تجاهلت الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وقال عبد الشافي - في تصريح اليوم الإثنين - إن هذه الخطوة أحادية الجانب مثيرة للقلق للغاية ومخيبة للآمال، مشيرا إلى أن السفراء العرب جميعا فى فيينا "مذهولون" من هذا الأمر.

وأضاف عبد الشافي أن الحكومة النمساوية تتبع مسارا وديا للغاية تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن تجاهل النمسا للموقف الفلسطيني في النزاع هو "مؤسف للغاية" كما أنه "غير مفهوم تمامًا" خاصة من دولة تحترم القانون الدولي.

وأوضح عبد الشافي أننا "نشعر بالإهانة لأن ضحايانا يستحقون كلمة تعاطف" مشيرا إلى أنه في قطاع غزة استشهد 197 شخصًا في التصعيد الحالي بينما تتحدث السلطات الإسرائيلية عن عشرة قتلى.

واعتبر السفير الفلسطيني أن النمسا لم تعد ذات مصداقية في دورها فى بناء الجسور في النزاعات، مشيرا إلى أن النمسا كانت تُعتبر دائمًا مكانًا للمصالحة لكن من وجهة نظرنا للأسف هذه الخطوة جعلتها غير مؤهلة لهذا الدور.

وكان قائد ميداني بارز في حركة الجهاد الإسلامي في غزة قد استشهد في غارة جوية إسرائيلية، بحسب الجيش الإسرائيلي ومصدر في الحركة، وذلك مع دخول القتال أسبوعه الثاني.

وقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية الاثنين حسام أبو هربيد، قائد لواء الشمال في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة، في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين.

كما استهدفت الطائرات ما قيل إنها منازل ثمانية من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة.

وتفيد الأنباء بمقتل خمسة فلسطينيين آخرين في هجمات منفصلة، من بينهم ثلاثة قتلوا في غارة جوية استهدفت موقعاً إلى الغرب من مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر خمسة عشر كيلومتراً من الأنفاق التي تستخدمها حماس.