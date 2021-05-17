وصول المساعدات المصرية معبر رفح وتسليمها للشعب الفلسطيني (صور)

وصلت قبل قليل، المساعدات المصرية لمعبر رفح، وعبرت المعبر، وجاري تسليمها لفلسطين، والتي تتمثل في 18 شاحنة معونات منها 13 شاحنة مواد غذائية، و5 شاحنات أدوية ومستلزمات طبية تابعة للهلال الأحمر المصري، لإغاثة الشعب الفلسطين إزاء الغارات الإسرائيلية التي أوقعت المئات من الشهداء.

تسليم المساعدات المصرية لفلسطين

فيما أشاد البرلمان العربي، ، بـ"المواقف المشرفة" التي اتخذتها مصر لمساندة وإغاثة الفلسطينيين ضد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه البرلمان العربي، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية لفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم وإنقاذ حياة الجرحى.

تسليم المساعدات المصرية لفلسطين

وحذر البرلمان العربي، من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد".

وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز "التضامن العربي لدعم الفلسطينيين"، مستنكرا التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، الذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال.

كما طالب "مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية، والضغط على إسرائيل".

وفي سياق متصل قال محمد أشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن فلسطين تعمل مع مصر والمنظمات الدولية لتأمين دخول المساعدات الإنسانية لغزة، داعيا دول العالم إلى تقديم مشروع للحل يستند على الشرعية والقانون الدوليين، ووقف العدوان الإسرائيلي.

تسليم المساعدات المصرية لفلسطين

وأضاف رئيس وزراء فلسطين فى مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم، أن التضامن العالمي مع الفلسطينيين يوضح استمرار حضور القضية الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب جرائم ممنهجة وببثها على الهواء مباشرة للعالم.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن الغارات الإسرائيلية هدمت بيوتا فوق رؤوس سكانها في غزة.

فيما بدأت مصر في استقبال المصابين الفلسطينين، من معبر رفح، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما رفعت وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد القصوى، استعداداً لاستقبال المصابين الفلسطينين، فيما أجري تكليف عدد من الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات "العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد"، للتعامل العاجل مع المصابين، فيما تتواجد سيارات الإسعاف بالقرب في معبر رفح تمهيداً لنقل كافة المصابين.