سفير مصر بتيرانا يبحث تعزيز العلاقات بين الأزهر والمشيخة الإسلامية بألبانيا

التقى السفير محمد حيدر، سفير مصر بتيرانا، مع الشيخ بويار سباهيو، رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية، السلطة الأعلى المعنية بشئون المسلمين، حيث أشاد رئيس المشيخة بالتعاون المثمر مع الأزهر الشريف خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تقديم كل أشكال الدعم للمسلمين بها.

وأعرب الشيخ بويار سباهيو عن تقديره لما تقوم به مصر من جهود بشأن التعاون مع العالم الإسلامي، وبصفة خاصة خلال الفترة الراهنة في ظل جائحة كورونا، وأثنى في هذا الصدد على الحفاوة التي لقيها خلال مشاركته في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عُقد بالقاهرة في مارس الماضي، وحرص مصر على عقده رغم ظروف الجائحة، وما تضمنه من أبحاث قيمة ومناقشات ثرية.

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وأشاد رئيس المشيخة بدور الأزهر الشريف كمرجعية أولى في العالم لبحث شئون المسلمين، وراعي للوسطية، وقيامه بترجمة سماحة الإسلام من خلال مناهجه وآرائه، والتصدي من خلال تجديد الخطاب الديني والحوار بين الأديان لجماعات العنف والتطرف في كل أنحاء العالم بما ينشره من أسس ودعائم للتعايش السلمي في كل مكان، مثنيًا على الدعم الذي يقدمه الأزهر الشريف منذ عقود إلى ألبانيا، خاصة وأن فضيلته وعددًا من كبار مسئولي المشيخة الألبانية من خريجي الأزهر الشريف.



مصر تؤكد حرص الأزهر ودعمه الكامل لإعداد الكوادر الدينية



من جانبه أكد السفير حيدر حرص الأزهر الشريف ودعمه الكامل لإعداد الكوادر الدينية من الأئمة والوعاظ في البانيا، حيث نقل استجابة الأزهر الشريف لطلب المشيخة بتنظيم عدد من الدورات التدريبية متعددة المستويات لأئمة ووعاظ ألبانيا عبر الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا بشأن السفر، وهو ما من شأنه زيادة اعداد المستفيدين من هذه الدورات، مع إمكانية استمرارها في المستقبل، كما بحث سبل تعزيز التعاون القائم مع المشيخة وما يقدمه الأزهر الشريف من منح سنوية للطلبة الألبان للدراسة في المعاهد والجامعات الأزهرية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المنح.