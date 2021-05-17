الجمعية العامة للأمم المتحدة تجنتمع الخميس لمناقشة الأوضاع في فلسطين

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

ولفت منصور أن اجتماعا عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، وسلم رئيس المجموعتين، الجزائر والنيجر، رسائل طلب عقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، وأعلن رئيس الجمعية العامة أن الاجتماع سيعقد يوم الخميس.

وشكر الوزير رياض منصور هذا التضامن الأخوي من قبل المجموعتين لدعم فلسطين ولوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت عملية نقل الجرحى من قطاع غزة إلى القاهرة، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم السابع.

وصرح السفير الفلسطينى بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، بأن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بالوقوف لتلبية احتياجات الجرحى الذين تم دخولهم عبر معبر رفح البري إلى الأراضي المصرية، حيث قدمت الطواقم الطبية المتواجدة في الجانب المصري من المعبر واللجنة التي تم تشكليها من السفارة بالعلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية.

وأضاف اللوح في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر، آملا أن يتم ذلك سريعا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وذلك حفاظا على حياة المصابين.

وتقدم اللوح بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية، ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، بفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.

وثمن اللوح وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر حتى اللحظة.

وقبل قليل، استشهد مواطنان متأثرين بجراحهما في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قبل عدة ساعات قرب مستشفى شهداء الأقصى وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح خطيرة أدت إلى استشهادهما بعد ساعات من وصولهما المستشفى.