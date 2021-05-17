17 وفاة و1104 إصابات بكورونا في الأردن

أعلن الأردن، اليوم الإثنين، عن تسجيل 17 حالة وفاة و1104 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).



وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 9276 حالة، والإصابات ارتفعت إلى 725258 حالة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.



وأضاف البيان أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ اليوم 1530 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 704897 حالة، في حين تتلقى 706 حالات العلاج في المستشفيات.



وأشار البيان إلى إجراء السلطات الصحية حوالي 31 ألف فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس، وشكلت نسبة الفحوصات الإيجابية، منها نحو 5. 3 بالمئة، ليرتفع العدد الإجمالي للفحوصات منذ بداية انتشار الجائحة إلى نحو 972. 6 مليون عينة.



وقلصت الحكومة الأردنية ساعات الحظر الجزئي الليلي المفروض يوميا في مواجهة تفشي (كورونا)، ليبدأ من الساعة ال10 مساء للمنشآت وال11 للأفراد وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي).

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.