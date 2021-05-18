الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«سلامة الغذاء» عن البطيخ المسرطن: جميع المحاصيل تخضع لرقابة الحجر الصحي

بطيخ
بطيخ

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مجموعة أخبار حول انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين، خاصًة أن المحصول يلقى رواجًا بين المواطنين هذه الأيام.

بدوره، نفى الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إشاعة الذعر بين المواطنين أبرزها أن البطيخ المتواجد الآن، في الأسواق مسرطن.

وقال منصور، لـ"الدستور":"كل ما أشيع حتى الآن، مجرد شائعات لا صحة لوجودها على الإطلاق، فنحن لم نرصد بطيخ مسرطن أو ملوث بالمبيدات المحظورة في الأسواق حتى الآن".

أضاف أن عدم رصد حالات مسممة لا يعني عدم وجوده بالضرورة، لأننا لا يمكن التفتيش على كل أسواق الجمهورية، لذا لا داعي للهلع والتعامل بحذر مع فواكه الباعة.

وأوضح رئيس سلامة الغذاء: "الهيئة مسؤولة عن محصول البطيخ فور طرحه في الأسواق، وكل المراحل السابقة من اختصاص وزارة الزراعة، مشددًا على أن جميع المحاصيل تخضع لرقابة الحجر الصحي قبل نزولها للجمهور"، لافتًا إلى أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي مبيدات ضارة وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

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