عبور أول 3 مصابين فلسطينيين معبر رفح لتقي العلاج (صور)

عبر قبل قليل، 3 مصابين فلطسينيين، - جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - معبر رفح، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احد المصابين الفلسطينيين أثناء عبور معبر رفح

وأكدت مصادر أن الدفعة الأولى للمصابين تضم 3 مصابين وهم “محمد محمد عبدالسلام، أحمد إبراهيم عليوة، ويزن حازم محمد”، وأصيبوا بشظايا وجروح متفرقة بالجسد، ودخلوا قبل قليل في سيارات الإسعاف لمعبر رفح في طريقهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الاسعاف الفلسطيني في معبر رفح

فيما رفعت وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد القصوى، استعداداً لاستقبال المصابين الفلسطينين، فيما أجري تكليف عدد من الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات "العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد"، للتعامل العاجل مع المصابين، فيما تتواجد سيارات الإسعاف بالقرب في معبر رفح تمهيداً لنقل باقي الدفعات من المصابين.

وكلفت وزارة الصحة المصرية بندب عدد من الأطباء والتمريض من المحافظات إلى مستشفيات شمال سيناء، للانضمام إلى أطقمها الطبية لاستعدادها لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

الاسعاف الفلسطيني في معبر رفح

فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لاستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين القادمين قطاع غزة ، وذلك حال الاحتياج لهم بدخول الأراضي المصرية للعلاج علي أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة فى بيان له أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ 3 منشآت صحية تابعين للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى و المصابين من غزة، وشملت هذه المنشآت "المجمع الطبي بالإسماعيلية، مستشفى أبو خليفة، مستشفى ٣٠ يونيو"، فيما تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية استعدادا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.