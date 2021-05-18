صيام الرسل 2021.. متى يبدأ وعدد أيامه وتاريخه ومكانته بالكنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لاستقبال صومها المقبل بعد نحو شهر من الآن.

موعده في 2021 وعدد أيامه

تبدأ الكنيسة القبطية صوم الآباء الرسل، يوم 21 من شهر يونيو المقبل، عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة بعيد حلول الروح القدس المعروف كذلك باسم عيد العنصرة.

ويعيد الأقباط بعيد الرسل يوم 21 من يوليو المُقبل، الأمر الذي يعني أن صوم الرسل سيستغرق شهرًا كاملا في 2021، من 21 يونيو وحتى 21 يوليو

تاريخه وماهيته

ويعتبر صوم الاباء الرسل، هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الآولى بعد تأسيسها مباشرة، وقد اوصى به السيد المسيح شخصيًا، وذلك حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح أن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، بحسب ما مثبت بالبشائر الإنجيلية.

شائعات حول صوم الرسل

ويروج البعض بأن صوم الرسل هو صومًا يخص الكهنة فقط، وهناك من يقول الكهنة وزوجاتهم، وهناك من يضيف إليهم طائفة الخدام والشمامسة، في محاولة لاستثناء الشعب القبطي عموما من المشاركة في صوم الرسل، الا ان تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، فالكنيسة القبطية تتعامل مع كافة أطيافها على أنهم مؤمنين ولا يوجد فروقات من جهة العبادة.

صوم من الدرجة الثانية

ووضعت الكنيسة القبطية صوم الآباء الرسل من ضمن اصوام الدرجة الثانية، وهو ليس تقليلا من شأنه لان صوم الميلاد على سبيل المثال من نفس الفئة، الا ان الكنيسة قد قسمت الاصوام الى درجتين الدرجة الاولى من الصوم الكبير وصوم الاربعاء والجمعة وهو صوم اشد نسكا ولا يسمح خلاله الا بتناول الماكولات النباتية فقط، بينما اصوام الدرجة الثانية مثل صوم الميلاد والعذراء والرسل يسمح خلاله بتناول المأكولات البحرية.