الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

صيام الرسل 2021.. متى يبدأ وعدد أيامه وتاريخه ومكانته بالكنيسة

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لاستقبال صومها المقبل بعد نحو شهر من الآن.

موعده في 2021 وعدد أيامه

تبدأ الكنيسة القبطية صوم الآباء الرسل، يوم 21 من شهر يونيو المقبل، عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة بعيد حلول الروح القدس المعروف كذلك باسم عيد العنصرة.

ويعيد الأقباط بعيد الرسل يوم 21 من يوليو المُقبل، الأمر الذي يعني أن صوم الرسل سيستغرق شهرًا كاملا في 2021، من 21 يونيو وحتى 21 يوليو

تاريخه وماهيته

ويعتبر صوم الاباء الرسل، هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الآولى بعد تأسيسها مباشرة، وقد اوصى به السيد المسيح شخصيًا، وذلك حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح أن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، بحسب ما مثبت بالبشائر الإنجيلية.

شائعات حول صوم الرسل

ويروج البعض بأن صوم الرسل هو صومًا يخص الكهنة فقط، وهناك من يقول الكهنة وزوجاتهم، وهناك من يضيف إليهم طائفة الخدام والشمامسة، في محاولة لاستثناء الشعب القبطي عموما من المشاركة في صوم الرسل، الا ان تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، فالكنيسة القبطية تتعامل مع كافة أطيافها على أنهم مؤمنين ولا يوجد فروقات من جهة العبادة.

صوم من الدرجة الثانية

ووضعت الكنيسة القبطية صوم الآباء الرسل من ضمن اصوام الدرجة الثانية، وهو ليس تقليلا من شأنه لان صوم الميلاد على سبيل المثال من نفس الفئة، الا ان الكنيسة قد قسمت الاصوام الى درجتين الدرجة الاولى من الصوم الكبير وصوم الاربعاء والجمعة وهو صوم اشد نسكا ولا يسمح خلاله الا بتناول الماكولات النباتية فقط، بينما اصوام الدرجة الثانية مثل صوم الميلاد والعذراء والرسل يسمح خلاله بتناول المأكولات البحرية.

 

صوم الرسل 2021 موعد صوم الرسل 2021 عدد ايام صوم الرسل 2021 شائعات حول صوم الرسل 2021 مكانة صوم الرسل في الكنيسة 2021

الأكثر قراءة

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

«الصحة»: تسجيل 1188 إصابة جديدة بكورونا.. و61 حالة وفاة

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

إقلاع أول رحلة ‏من مطار حائل بالسعودية إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل