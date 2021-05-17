الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر صورة طفلة هاجمها كلب ضال وسحلها حتى فقدت الوعي بالشروق

طفلة ضحية الكلب الضال
طفلة ضحية الكلب الضال

حصلت “الدستور” على صورة فتاة هاجمها كلب ضال بمدينة المستقبل بمنطقة الـ٨٠٠ دائرة قسم شرطة الشروق.


وأصيبت الطفلة التي لم يتعدى عمرها الـ٧ سنوات بجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالوجه والرقبة والذراع، وترقد حاليا في الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات بالقاهرة الجديدة.

 

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطعا مصورا التقطته كاميرات المراقبة، لكلب ضال ينهش طفلة ويسحلها عدة أمتار حتى فقدت وعيها، قبل أن يقوم عدد من الشباب بإنقاذها.

وأشار ناشروا الفيديو إلى أن الواقعة حقيقية، وحدثت في مدينة المستقبل، ولفتوا إلى أن الطفلة التي تعرضت للهجوم لا تتخطى 7 سنوات من عمرها، وأن الواقعة حدثت بجوار العقار الذي تقطن به.

 

وحسب الفيديو المصور فإن الكلب هجم على الطفلة أثناء سيرها بمفردها، وعقرها في رقبتها وسحبها عدة أمتار قبل أن ينقذها الأهالي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

 وفي وقت سابق طلبت نيابة العجوزة الاستعلام عن ٧ مصابين عقرهم كلب ضال بمنطقة العجوزة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج والأمصال اللازمة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية وكلفتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للبحث عن الكلاب الضالة في المنطقة التي شهدت الواقعة، وإخطار فريق من الطب البيطري، للبحث عن الكلب بمنطقتي العجوزة والدقي.

وتلقى اللوء مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم العجوزة، بوصول بلاغ من المستشفى بوصول 7 مصابين بـ"عضة كلب".

وأكد المصابون في أقوالهم، أنهم شاهدوا كلبا ضالا عقر طفلا عمره 6 أعوام، أثناء سيره بشارع غريب بدائرة قسم العجوزة، وعندما حاولوا إبعاده وإنقاذ الطفل، عقر الكلب 6 آخرين، بينهم شاب 33 عاما، وباقي المصابين من سن 6 حتى 12 عاما، قبل هروب الكلب.

كلب ضال المستقبل طفلة يسحلها

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