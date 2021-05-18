7 فوائد مذهلة لمشروب «حليب الكركم» الهندي

حليب الكركم، أو كما يسمى بـ"الحليب الذهبى"، هو مشروب هندي شهير يحظى باهتمام فى الكثير من الدول الغربية، فهو عبارة عن حليب نباتي أو بقري ممزوج بالكركم والتوابل، مثل الزنجبيل والقرفة، حيث يُعتقد أن استهلاك هذا المشروب يوفر العديد من الفوائد الصحية.

يحارب الالتهابات

تتمثل إحدى الفوائد البارزة لحليب الكركم في أنه يساعد من تقليل الالتهابات، وكذلك آلام المفاصل لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل التهاب المفاصل، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بفضل الزنجبيل والكركم الممزوجين في المشروب.

يكافح مشاكل الجهاز التنفسي

إذا كنت عرضة للعدوى الفيروسية والبكتيرية، فمن المحتمل أن يكون جهازك التنفسي معرضًا للخطر، فقد يساعد شرب حليب الكركم في تعزيز الجهاز التنفسي لأن التوابل المضافة إلى مشروبك تعمل على تسخين الجسم من الداخل.

يخفف من آلام الجسم

قد يكون شرب حليب الكركم مفيدًا، فما يميز هذا المشروب هو أن المكونات المستخدمة معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تحمي جسمك من الالتهابات.

يعزز صحة العظام

يعتبر حليب الكركم أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم الذي تحتاجه عظامك لتبقى قوية، حيث يساعد شرب هذا المشروب في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يقلل من تقلصات الدورة الشهرية

يمكن أن يساعد مشروب حليب الكركم، في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وهذا يرجع إلى حقيقة أنه مضاد للتشنج ويمكن أن يقلل من الألم الذي تشعرن به.

تحسين وظائف المخ

وجد الباحثون، أن الكركمين الموجود في هذا المشروب يساعد الدماغ على إجراء اتصالات جديدة ، وبالتالي نمو خلايا الدماغ.

تحسين المزاج

تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يحسن مزاجك بسبب وجود الكركمين في الكركم، حيث يمكن أن يخفف من المشاكل الصحية المختلفة التي قد تواجهها.