النيابة تحقق في العثور على جثة شاب مصابا بـ«الإيدز» بالشيخ زايد

تجري النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الإثنين، لتحقيق في العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد.

وأمرت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها؛ وبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أهالي أحد الأحياء بالشيخ زايد، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، بصحبة المعمل الجنائي لرفع البصمات والطب الشرعي، وتبين من خلال الكشف الطبي أن المتوفى مصاب بالإيدز.

وكشف الفحص الطبي المبدئي والجنائي على الجثة عن عدم وجود آثار عنف أو شبهة جنائية، وتوصلت التحريات والمعاينة إلى أن الشاب المتوفى كان مصابًا بالإيدز.

يزيد معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من خطر تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية للدم، من المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، خاصةً عندما لا يتم اتباع احتياطات الدم وسوائل الجسم لجميع المرضى.

وتؤكد توصيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، على ضرورة اتباع عدة خطوات لمنع انتقال العدوى من مريض الايدز ومن أهمها:

- أولا : ضرورة أن ينظر العاملون في الرعاية الصحية في جميع المرضى على أنهم محتمل أن يكونوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو غيرها من مسببات الأمراض المنقولة بالدم، وأن يلتزموا بشكل صارم باحتياطات مكافحة العدوى لتقليل خطر التعرض للدم وسوائل الجسم جميع المرضى.

- ثانيا : تؤكد التوصيات على ضرورة منع العدوى فى المختبرات، وأيضا فى التعامل المباشر مع المرضى.

- ثالثا: اتباع إرشادات واحتياطات العزل في المستشفيات.

- رابعا :ممارسات مكافحة العدوى لطب الأسنان وماكينات الغسيل الكلوى.

- خامسا: التعامل مع الدم ومشتقاته ،وسوائل الجسم الأخرى من جميع المرضى باعتبارهم من المحتمل أن يكونوا معديين.