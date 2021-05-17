آية المهدي تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بدمياط

حضرت اليوم الإثنين، المستشارة آية المهدي عبده سليمان - لتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بدمياط، وذلك استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة آية المهدي، هي أول سيدة تقوم بتمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة دمياط.

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، بأنه يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن خمسة وعشرون عضوة من عضوات النيابة الإدارية.

ومن نافلة القول، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.



ولهيئة النيابة الإدارية دور كبير في تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها، في فترات المجالس السابقة، وأيضا فترة المجلس الحالي برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة الحالي، وذلك تأكيد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التي تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص، والذي وصل إلى 1988 مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

وكانت آخر ثلات فترات للمجالس السابقة للنيابة الإدارية تولي المستشارة أماني الرافعي، رئيسا للهيئة، وقبلها المستشارة فريال قطب، وقبلها المستشارة رشيدة فتح الله، بخلاف المستشارة سامية المتيم التي تولت منصب النائب الأول لرئيس الهيئة في عهد المستشارة رشيدة فتح الله.

وقام المستشار المنشاوي، يونيو الماضي في تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 أخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد في التاريخ القضائي المصري.



كما أصدر المستشار عصام المنشاوي قرارا في مارس الماضي، بتعيين 6 من السيدات المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.