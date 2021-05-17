مفتي لبنان: على المجتمع الدولي ردع العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وما يجري في باحات المسجد الأقصى يمثل "إرهابا وإجراما لم يسبق له مثيل ولا يجب السكوت عليه".. داعيا المجتمعين العربي والدولي لاتخاذ قرار حاسم وجازم في سبيل ردع العدوان.



جاء ذلك خلال اتصالاين هاتفيين أجراهما مفتي الجمهورية اللبنانية بمفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وخطيب مسجد الأقصى الشيخ عكرمه صبري.



وقال مفتي لبنان: "أبناء شعب فلسطين يُضطهدون ويُقتلون أمام أعين العالم ويُهجرون ويُشردون من بيوتهم بغير حق".. معربا عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، ومشددا على أن لبنان واللبنانيين مع دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف: "إغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه واجب شرعي".. مقدما التحية للشعب الفلسطيني على مقاومته وبسالته وتمسكه بأرضه وحقوقه، وداعيا إلى مساعدة الفلسطينيين وأهل القدس للصمود في أرضهم لتثبيت هويتهم العربية.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية، قد شن عشرات الغارات على قطاع غزة، في حين واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك في تصعيد دخل الاثنين أسبوعه الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي عن هجماته الجوية الأخيرة على مناطق متفرقة من القطاع استهدفت أنفاقا لحركة حماس عبر 54 طائرة مقاتلة باستخدام 110 صواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضا الليلة الماضية 9 منازل تعود لقادة من حركة حماس في غزة، قال إنها تضم مخازن للأسلحة، إلا أن هذه الهجمات عادة ما يسقط ضحيتها عدد من المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هجمات الليلة الماضية على قطاع غزة كانت ضمن المرحلة الثالثة من العملية التي يطلق عليها "حارس الأسوار".

وتزايدت الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، غير أنه لا تلوح في الأفق أي علامة على نهاية لأسوأ تصعيد منذ سنوات بين إسرائيل وحماس.