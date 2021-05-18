لماذا نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم؟ دراسة تجيب

يلجأ العديد من الشباب لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة قبل النوم مباشرة في خطوة أساسية قبل الاستسلام للنعاس.

يأتي الشخص بالموبايل على السرير ويخفت الأضواء ومن ثم يركز على متابعة كل ما هو جديد عبر السوشيال ميديا، وهناك من يتابع أخبار الفنانين أو أصدقاءه.

الهروب من التفكير بالمشاعر والعواطف

ووفقًا لموقع "فايس" كشفت دراسة حديثة عن السبب في لجوء الأشخاص لوسائل التواصل الإجتماعي قبل الخلود للنوم مباشرة وذلك للانشغال عن التفكير في العواطف والمشاعر وتجنب مواجهتها، حيث يستخدم أكثر من 56% من الشباب الذين شملتهم الدراسة ممن يتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 عامًا، تطبيقات المواقع قبل النوم.

وأضافت الدراسة أن نسبة أكثر من 60% من عدد 2000 شاب تم تضمينهم في الدراسة، لا يتركون لأنفسهم وقت للتفكير في مشاعرهم، ويتفق معظمهم على استخدام الموبايل بصورة كبيرة خلال اليوم.

أخطار السوشيال ميديا

وحذر خبراء علم النفس من استخدام الهاتف المحمول خلال اليوم بصورة مبالغة، حيث أصبحت وسائل الاتصال عبارة عن قرين بالنسبة للشباب في يومهم، وهذه المبالغة في استخدام الميديا تؤدي إلى الاكتئاب، والرغبة في الانعزال عن الأشخاص المحيطة، وتعزز فكرة التفكير السلبي خاصة في الليل.

كما تعمل السوشيال ميديا وكثرة التعرض لها على قلة التركيز، والإصابة بالضعف في الانتباه، وعدم القدرة على التحصيل الدراسي أغلب الوقت، وقلة الإنتاجية في العمل وعدم الاندماج في الأنشطة العائلية، وكذلك الشعور بالتوتر والقلق.

تأثير السوشيال ميديا على المناعة

وأثبتت دراسة تمت في ميلان بإيطاليا أن قضاء وقت طويل أمام مواقع التواصل الإجتماعي، له تأثير ضار على صحة الجهاز المناعي للإنسان مما يجعله عرضه للإصابة بالأمراض، واستخدام الإنترنت مدة تتجاوز الـ 14 ساعة يوميًا يعرض الشخص للإصابة بإرتفاع ضغط الدم، كما أن المنشورات السلبية على وجه التحديد والأخبار السلبية تؤثر بالطبع على مزاج الشخص وتحوله لمزاج شيء طوال اليوم مما يؤثر عليه بالطبع في حياته اليومية والعمل وكافة ما يحدث خلال اليوم.