برلماني يقترح عمل طابع على فواتير الكهرباء بـ10 جنيهات لدعم فلسطين

أعلن النائب عادل عامر عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن أنه سيتقدم بمقترح لرئيس الهيئة البرلمانية لمطالبة الحكومة عبر مجلس النواب بعمل طابع يتم توزيعه على المواطنين مع فواتير الكهرباء بقيمة 10 جنيهات تجمع لصالح دعم الفلسطينيين، على أن يكون الدفع اختياري ولمن يريد التبرع بأكثر من ذلك شراء أكثر من طابع، مشيرًا إلى أن الحزب سيبدأ مبادرته مع أعضائه على أن تعمم على كل المصريين حال وافقت الحكومة، وذلك مثل الطوابع التي ظهرت وقت حرب أكتوبر وكانت تحت مسمى طابع المجهود الحربي .

وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما يحدث في غزة والقدس يستوجب دعم العرب جميعًا بشتى السبل الممكنة وتوحيد كلمتهم، فمصر أرسلت سيارات الهلال الأحمر لنقل الجرحى للعلاج بمستشفيات العريش، وفتحت معبر رفح استثنائيًا من الجانبين لاستقبال المصابين والحالات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأزمة الانسانية التى يعاني منها الشعب الشقيق تتطلب تضافر الجهود الدولية لوقف المجازر التى تشهدها غزة والقدس.

ونبَّه عضو مجلس النواب إلى أن توقيت العدوان على الفلسطينيين يأتي في ظل اشتداد أزمة سد النهضة، ويقصد منه الجانب الإسرائيلي إلهاء الحكومة المصرية في عدة مشاكل حتى تتمكن إثيوبيا من الملء الثاني للسد لخلق أزمة مياه للمصريين، وتنفيذ صفقة القرن وزعزعة أمن واستقرار مصر، مشددًا على أن الجيش المصري يبقي حائط الصد القوى والمنيع ضد مخططات العدو الصهيوني، ولن يقبل بالتفريط في حبة رمال من أرضنا.

وأكد عامر أهمية أن يتوحد العرب على كلمة سواء واتخاذ مواقف حاسمة وحتى الدول المطبعة مع اسرائيل عليها أن تراجع نفسها وتستدعي سفرائها لدي الكيان الصهيوني والعمل على الضغط على المصالح الأمريكية لتتراجع عن دعمها للمحتل الاسرائيلي، مستنكرًا قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة صدور قرار من مجلس الأمن للتهدئة ووقف العنف ضد الفلسطينيين.

ويمارس الاحتلال الاسرائيلي جرائم حرب على الشعب الفلسطيني منذ أسبوعين من هدم المنازل فوق رءوس أصحابها وتهجير قسري لأبناء حي الشيخ جراح والاعتداء على المصلين.