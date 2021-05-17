الإثنين 17 مايو 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

وزير التعليم لطلاب «تالتة ثانوى» وأولياء أمورهم: «استعدوا للامتحانات كويس»

طارق شوقي
طارق شوقي

ناشد  الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية، والطلاب بالتحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة والمقرر البدء فيها فى 4 يوليو المقبل.

وقال الوزير فى رسالته عبر "الدستور"،  يجب  تشجيع الطلاب على التحضير عن طريق فهم مخرجات التعلم بعيدًا عن الدروس وباستخدام المصادر المتاحة وعدم الالتفات إلى حديث آخر على الميديا.

 وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد رد على بعض التساؤلات الخاصة بالتحسين للصف الثالث الثانوي، حيث قالت إحدى أولياء الأمور عبر جروبات الماميز فى مناشدة لها: انتهى رمضان وانتهى العيد، وفي انتظار توضيح الصورة العامة لامتحانات الثانوية العامة، أنا لي طلب من سيادة الوزير بعيد عن طلبات كل أولياء الأمور ألا وهو توضيح بصورة مباشرة وواضحة وصريحة.. هل سيكون هناك تحسين هذا العام لدفعة 2021 أم لا؟ مع العلم إننا مازلنا على قانون الثانوية العامة.

ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هذا الموضوع قائُلا: نبحث هذا الموضوع حاليا وسنعلن ذلك أيضا قبل نهاية شهر مايو.

- لا تراجع عن عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيًا

وكانت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشفت أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيًا، مضيفة لـ “الدستور"، أن ما ينشر عن أن الوزارة سوف تقوم بعقدها ورقيًا غير صحيح، مؤكدة المصادر أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار من وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي ورقيًا.

وأشارت المصادر إلى أن الطالب لا يمتحن فى مدرسته وسوف يتم توزيع الطلاب على المدارس التى تتميز ببنية تحتية سليمة حتى يكون هناك ضمان للشبكة وعدم سقوط السيستم أثناء عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي والتى ستنطلق فى 4 يوليو المقبل.

 

فى سياق متصل طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بتشجيع الأبناء على التحضير لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.

 

وقال وزير التعليم في تصريحات صحفية سابقة له عبر جروبات المعلمين إن المدارس الخاصة والمعاهد القومية ستحصل على حقها فى الامتحانات التجريبية في يونيو، وأنه سيسمح للطلاب بأداء 3 امتحانات تجريبية.

 

وطمأن "شوقي" أولياء الأمور على إدارة امتحانات الشهادة الثانوية، موضحًا أن الطالب المريض بكورونا سيقدم ما يثبت إصابته ولن يحضر الامتحان وسيعقد له امتحان تكميلي.

وتابع: «امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو ولا نعلم كيف تتطور أمور الجائحة، وسنتحرك في ضوء الأحداث وبالتالي نجتهد حاليًا لتنظيم هذا العمل الكبير، وأرجو أن نترك الجميع يعمل، لأن أداء امتحانات الثانوية العامة أمر حتمي لدخول الجامعات وستبذل الدولة ما تستطيع لتأمينها صحيًا وفنيًا».

 

واستكمل: «التطوير هو نوع من الأسئلة والتصحيح الخالي من العنصر البشري وإعداد الطلاب لفهم نواتج التعلم عن طريق الاطلاع على مصادر تعلم تشرح المنهج بشكل أكثر تشويقا كما هو الحال في المنصات الإلكترونية، وأن طبيعة الامتحان إن كان إلكترونيًا أم ورقيًا لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة للطالب لأنها نفس الأسئلة، لكن هدف النظام الإلكتروني هو التصحيح بعيدا عن العنصر البشري».

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