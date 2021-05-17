إزالة 94 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إزالة 94 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة للتعامل الفوري مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تنفيذ عدد 54 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على إجمالي مساحة 5594 متراً، ووقف أعمال تبوير وتجريف لعدد 6 حالات على مساحة 5425 متراً من الأراضي الزراعية أيضاً، كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 760 متراً من أراضي أملاك الدولة، و26 حالة بناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص على مساحة 1096 متراً، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وقال خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم إزالة 9 حالات تعدٍ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، منها ٦ حالات تعدٍ على أرض زراعية بإجمالي مساحة ٨٩٠ متراً، عبارة عن حالتي تعدٍ بقرية منية الحيط على مساحة ٢٣٥ متراً، و3 حالات بقرية أبوصير على مساحة ٤٨٠ متراً، وحالة واحدة بقرية قلمشاه على مساحة ١٧٥ متراً من الأرض الزراعية، إضافة إلى ٣ حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة ٣١٠ متراً، عبارة عن حالتي تعدٍ بقرية قلمشاه على مساحة ٢٦٠ متراً، وحالة واحدة بقرية قصر الباسل على مساحة ٥٠ متراً.

فيما أشار المحاسب كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى أنه تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 200 متر بنطاق الوحدة المحلية بقارون، عبارة عن حالة تعدٍ واحدة بقرية قوتة على مساحة 100 متراً، وحالة بقرية الخلطة على مساحة 85 متراً، وأخرى بعزبة أحمد أفندى على مساحة 15 متراً.

ومن جهته قال مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إنه تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على إجمالي مساحة 1096 متراً، عبارة عن حالة واحدة عبارة عن غرفة بالبلوك الأبيض علي مساحة 2٠ متراً بقرية طبهار، و٤ حالات عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض والأعمدة علي مساحة ٥٤6 متراً بقريتي سنرو وأبوشنب، و3 حالات تعدٍ عبارة عن أسوار وحجرات بالبلوك الأبيض على مساحة ٥٣٠ متراً بقرى سنرو القبلية وأبوكساه وطحاوي، فضلاً عن وقف ٦ حالات تجريف وتبوير للأرض الزراعية على مساحة ٥٤٢٥ متراً بقرية سنرو، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى إزالة 16 حالة تعدٍ على مساحة 16 قيراطاً و4 أسهم من الأراضي الزراعية، خلال اجازة العيد، وحالة تعدٍ واحدة داخل الحيز العمراني على مساحة 150 متراً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وكشف ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم إزالة 30 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المركز، منها 18 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمدينة طامية وقرى الروضة ودار السلام والجمهورية والمظاطلى والعزيزية وكفر محفوظ، بإجمالي مساحة 1875 متراً، وحالة تعدٍ بالبناء على مساحة 100 متراً من أراضي أملاك الدولة بقرية المظاطلي، فضلاً عن فك 11 حالة تعدٍ عبارة عن شدات خشبية وحديد تسليح داخل الحيز العمراني بمدينة طامية وقرى دار السلام وفانوس وكفر محفوظ.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم إزالة 21 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المركز، منها 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى العدوة وسيلا ودسيا، و4 حالات خارج الحيز العمراني بقرية العدوة، إضافة إلى إزالة 7 حالات تعدٍ لمخالفات بناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص بقرى العدوة ودمو وهوارة المقطع.

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