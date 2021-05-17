الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق وحلف شمال الأطلنطي «الناتو» يبحثان مهام البعثة وتدريباتها

ناتو
ناتو

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، جنرال مايكل لوليسجارد، عمل البعثة ومهامها التدريبية في العراق، والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة.


وأكد الأعرجي- خلال لقائهما، اليوم الإثنين ببغداد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية، مشيرا إلى أن التعاون مع الناتو يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملا مهما لتقوية قدرات قواتنا الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال.
 

من جهته، استعرض قائد بعثة الناتو عمل البعثة ومهامها المحددة، مؤكدا عدم وجود قوة قتالية داخل العراق، وإنما يقتصر عمل البعثة على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين العراق والناتو لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب.

 

وكان جهاز الإعلام في القوات المسلحة الإستونية قد أعلن أن حوالي 7000 من عناصر القوات المسلحة التابعة لعدة دول أعضاء في حلف الناتو سيشاركون في مناورات "العاصفة الربيعية" التي تنفذها قوات الناتو على أراضي جمهورية إستونيا منذ 17 مايو حتى 5 يونيو.

وقال الخبير العسكري إيفان كونوفالوف في حديث لقناة RT إن وجود قوات الناتو عند الحدود الروسية يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق العلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بين روسيا وحلف الأطلسي الصادر في عام 1997، وذلك لأن قوات الناتو تتواجد عند الحدود الروسية بصفة مستمرة.

ونوه الخبير بأن القوات المشاركة في المناورات تتدرب على القيام بأعمال هجومية وليست دفاعية.

ولفت إلى أن مشاركة مجموعة من الدبابات الفرنسية والمروحيات الحربية البريطانية في مناورات "العاصفة الربيعية" تدل على أن حلف الناتو يعد عدته لعمليات هجومية على عكس ما يقوله الغرب من أن قوات الحلف تستعد للدفاع.

روسي القوات المسلحة الأمن القومي القوات العراقية بريطانية حلف شمال الأطلنطي الوكالة الوطنية العراقية

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