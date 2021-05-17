مصر تحتل المرتبة 30 عالميًا في النشر العلمي بمؤشر Scimago

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم ترتيب مصر 4 مراكز لعام 2020 في تصنيف Scimago للنشر العلمي، لافتًا إلى أن مصر أصبحت في المرتبة 30 عالميًّا، مقارنة بالترتيب 34 في التصنيف الأخير عام 2019.

وأكد الوزير أن مؤشر Scimago يعد من المؤشرات الدولية المهمة في تصنيف الدول وفقًا للنشر العلمي الدولي، والذى يصنف 234 دولة على مستوى العالم.

أوضح عبدالغفار أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا في النشر العلمي الدولي، متفوقة على دول القارة الإفريقية بعدد 32323 بحثًا دوليًّا، تليها دولة جنوب إفريقيا بفارق 149 بحثًا فقط، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.

أشار الوزير إلى تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففي العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميًّا بدلاً من 28، وفي الكيماء أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلًا من 22، وفي الطاقة احتلت مصر المرتبة 21 بعدما كانت 24، وفي مجال العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت 28، وفي العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت 27، وفي العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت 33. https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2020

فى سياق متصل، تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا من د.غادة عبدالباري أمين عام اللجنة بشأن الاجتماع الأول للجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وهى إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك بمقر اللجنة الوطنية لليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر.

أشار التقرير إلى ترحيب أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالسادة الأعضاء، وتوضيح مدى أهمية لجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن الهدف من هذه اللجنة إدارة ملفات برامج قطاع العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والبحث العلمي مع المنظمات الدولية الثلاث (يونسكو، ألكسو، إيسيسكو) وما يتضمنها من شبكات وبرامج وجوائز ثقافية ومسابقات ومنح دراسية، وبرامج تدريبية وورش عمل، فضلا عن تشجيع الحوار بين الأوساط العلمية وصانعي القرار والجمهور، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من برامج المنظمات الدولية والإقليمية في قطاع العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والبحث العلمي، وكذا إصدار تقرير دوري نصف سنوي عما تم تحقيقه فيما يخص قطاع العلوم والتكنولوجيا على المستوى الوطني.

ولفت التقرير إلى تناول الاجتماع مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة (2022-2029) والخاص بقطاع العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ومشروع البرنامج والميزانية للأعوام 2020-2021.

كما تناول الاجتماع مناقشات بشأن اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار والمحيطات، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي، والبرنامج الدولي للعلوم الأساسية، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والبرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية، والمرصد العالمي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتناول التقرير ما دار في الاجتماع حول المشروعات التي حصلت على التمويل في ضوء البرنامج والميزانية لعام 2020-2021، وأفاد بتناول الاجتماع الاستعدادات للدورة الثالثة من أوليمبياد الرياضيات العربي في 2022، والدورة الثانية من أوليمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي الإمارات 2022.