لافروف: روسيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين.



وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية سيراليون ديفيد جون فرانسيس، اليوم الاثنين بموسكو:"إن روسيا منذ عدة سنوات وهي مستعدة، بما في ذلك بناء على طلب الجانب الإسرائيلي، لتنظيم مفاوضات مباشرة بين قادة إسرائيل وفلسطين على أراضيها".



وأضاف لافروف: " من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين من الضروري وقف العنف من قبل جميع الأطراف"، لافتا إلى أنه من خلال وقف العنف فقط يمكن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل ودول المنطقة الأخرى.



وقد بدأ اليوم عملية نقل الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على شعبنا في قطاع غزة لليوم السابع .

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح في تصريح لوكالة "وفا" أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بالوقوف لتلبية احتياجات الجرحى البواسل الذين تم دخولهم عبر معبر رفح البري ومنه إلى الأراضي المصرية حيث قدمت الطواقم الطبية المتواجدة في الجانب المصري من المعبر واللجنة التي تم تشكليها من السفارة بالعلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية.

وأوضح السفير اللوح أن العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر، معربا عن أمله بأن يتم ذلك سريعا في ظل إستمرار العدوان الإسرائيلي وذلك حفاظا على حياة المصابين .

ومن جانبه تقدّم السفير اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية، ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية، على قرار الرئيس المصري بفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في مصر.

وثمن السفير اللوح وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر حتى اللحظة وذلك حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام .